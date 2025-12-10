GROSSETO – È Klaudjo Viska, manager della Lux Event, l’ospite della nuova puntata del format Il tempo di un caffè de Il Giunco. Con lui abbiamo parlato di eventi e, in particolare, del Capodanno in Piazza Dante, che quest’anno punta moltissimo sui talenti del territorio.

Visca spiega che il 31 dicembre Grosseto accoglierà un cast ricco di artisti locali, pronti ad alternarsi sul palco accompagnati da un grande ledwall e da una produzione completamente rinnovata. Ma non solo. A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di Nathalie Aarts, voce della celeberrima Surrender, che sarà a Grosseto per il countdown della mezzanotte: «Per noi è un grande onore – racconta – avere una guest star che ha fatto la storia tra anni ’80, ’90 e 2000. Nathalie Arts è un nome mondiale e siamo felici di averla con noi per la notte di San Silvestro».

A presentare la serata sarà Moira Armini, giornalista molto apprezzata dal pubblico grossetano. Insieme a lei, sul palco saliranno Anita Canova e Luigi Ciriani, due giovani talenti a cui Lux Event ha scelto di dare spazio: «Quest’anno era importante valorizzare i ragazzi – dice Visca – perché è giusto che ci sia sempre spazio per le nuove generazioni».

La puntata si chiude con uno sguardo oltre Grosseto: Lux Event, infatti, è cresciuta molto negli ultimi anni e organizza anche il Capodanno di Orbetello, definito dal sindaco Andrea Casamenti un «Capodanno stellare». «Abbiamo grandissimi nomi e DJ – spiega Visca – e un riscontro incredibile, non solo a livello locale ma anche provinciale».

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio.

In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334.5212000