CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Pomeriggio di ritrovo e festa per l’Hockey Club Castiglione, che si è ritrovato per festeggiare, con qualche giorno d’anticipo, il Natale. Come ogni anno il Casa Mora si è animato, fra il settore del pattinaggio artistico e quello dell’Hockey, con tantissimi familiari che hanno assistito alla presentazione in pista di tutte le componenti, staff tecnico e dirigenti.

Il presidente Marcello Pericoli, ancora convalescente per un’operazione, ha dato il benvenuto a tutti e ringraziato per la partecipazione sempre corposa: “Siamo una grande famiglia, negli ultimi anni ancora più forte e in crescita, grazie soprattutto all’impegno costante di dirigenti, staff tecnico, giocatori e pattinatori. Voglio però sottolineare l’aiuto determinate degli sponsor, dalla Blue Factor dell’avvocato Fabio Tavarelli che ci è vicino da anni e ha sposato la nostra causa, a Pierini Bibite di Mauro Pierini, altro nome imprescindibile per noi, senza dimenticarne nessuno che anche con piccoli contributi ci rendono orgogliosi per la collaborazione”.

Una stagione ai massimi livelli, a livello di risultati e qualità e cura delle rose. “Dal punto di vista sportivo abbiamo raggiunto il massimo nel settore hockey con la promozione in A1 – ha aggiunto Pericoli – e qualche soddisfazione sta arrivando pur sapendo che sarà una stagione molto difficile per mantenere la categoria. E poi disputando i campionati di A2, Under 23, Under 19, Under 17 e Under 15 dove stiamo facendo bene con le squadre in continua crescita. Il settore del pattinaggio artistico rimane un fiore all’occhiello, con le allenatrici che stanno preparando le atlete ai prossimi impegni regionali e a quelli di Skate Italia. Insomma, credo che abbiamo davanti a noi un futuro ancora importante”.