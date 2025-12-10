CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lo sport come motore per lo sviluppo imprenditoriale, la promozione turistica e la rigenerazione sociale. È questo il cuore del Festival Sport Act, l’evento organizzato il 13 e il 15 dicembre dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e dall’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto SPORT ACT, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che nasce dall’esigenza di rafforzare la competitività e la coesione delle regioni transfrontaliere supportando processi di crescita sostenibile basati sulla valorizzazione dello sport quale volano per la nascita ed il rafforzamento di attività imprenditoriali, la creazione di posti di lavoro e nuove competenze, la promozione turistica e la rigenerazione economica e sociale dei territori. L’obiettivo principale di SPORT ACT, che vede come capofila Anci Toscana e la Camera tra i partner, è, quindi, valorizzare lo sport come leva strategica per la creazione di nuove imprese e occupazione, sviluppando competenze e favorendo un turismo sostenibile.

E proprio in quest’ottica si colloca l’evento di Castiglione della Pescaia, che vedrà sabato 13 dicembre una giornata dedicata alla scoperta del territorio e alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico locale attraverso due itinerari sportivi a piedi ed in bici, gratuiti e aperti a tutti. I due percorsi, organizzati in collaborazione con il Consorzio Maremma Experience, sono pensati per valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale di Castiglione della Pescaia e si svolgeranno in contemporanea dalle 10:00 alle 11:30, con partenza da Piazza Garibaldi e arrivo alla suggestiva Casa Rossa Ximenes. L’Itinerario Bike è a cura di ASD Bagnoli Bike: il percorso toccherà l’Eremo di San Guglielmo e l’antico Acquedotto Ximeniano, costeggiando i canali fino alla zona umida. Walking Tour è a cura di Tuscany Discovery con la partecipazione dell’Associazione “Camminare non costa nulla”: una camminata che attraversa il borgo medievale e la Riserva Naturale della Diaccia Botrona, integrando aspetti storico-naturalistici.

Lunedì 15 dicembre dalle 10 alle 12:30 è invece in programma il Forum Sport Act, un momento di approfondimento nella Sala del Consiglio comunale di Via Cesare Battisti dal titolo “La transizione sportiva a Castiglione della Pescaia: strategie, politiche ed iniziative del territorio”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Elena Nappi e del Presidente della CCIAA Riccardo Breda, i lavori proseguiranno con la presentazione del progetto europeo a cura di Marco Celi (UISP) e Luca Bilotti (CCIAA Maremma e Tirreno). Seguiranno gli interventi dell’Assessore al Turismo Susanna Lorenzini e della Consigliera con delega allo Sport Isabelle Mariani, focalizzati sulle strategie locali. La mattinata terminerà con una tavola rotonda dal titolo “Un modello per la Maremma”, che vedrà il confronto tra operatori del settore come Enzo Riemma del Consorzio Turistico Maremma Experience, Simona Massini, Alessandro Bagnoli e Lorenzo Lo Polito.

“Siamo grati alla Camera – afferma il sindaco Elena Nappi – per averci coinvolto nel progetto SPORT ACT che si colloca perfettamente nelle linee guida delle politiche di questa amministrazione combinando turismo e sport. Le potenzialità dello sport come motore di innovazione, crescita, sostenibilità ed inclusione evidenziano un elevato potenziale in termini di ricadute economiche e sociali. La promozione e valorizzazione dei territori passa anche attraverso questo tipo di progettualità che dimostrano le potenzialità e le caratteristiche dei nostri luoghi e la loro fruibilità anche nella bassa stagione che serve per fare la differenza nella crescita turistica”.

“Con il progetto Sport Act, che conferma l’impegno della Camera anche sul fronte dei progetti europei, ribadiamo che lo sport non è solo benessere fisico, ma una straordinaria risorsa economica per i territori – spiega il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda –. Attraverso questo appuntamento di Castiglione della Pescaia vogliamo proporre un’occasione di riflessione e dare un esempio concreto di come la cooperazione tra istituzioni, associazioni e imprese possa creare ecosistemi innovativi, capaci di attrarre turismo di qualità e generare nuove opportunità imprenditoriali”.

“Castiglione della Pescaia – dichiara l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – crede profondamente nello sport come leva di sviluppo territoriale. Con il Festival Sport Act dimostriamo come la pratica sportiva, quando si integra con la valorizzazione del paesaggio e della nostra identità culturale, possa diventare un motore straordinario per un turismo sostenibile e di qualità. Questo evento è un invito a scoprire il territorio in modo attivo e consapevole, ma anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità: un passo concreto verso una visione di futuro in cui benessere, economia e ambiente procedono insieme”.