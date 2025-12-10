AMIATA – Lo Sci Club Lo Scoiattolo, in collaborazione con Area Neve Uisp di Grosseto e Scuola Italiana Sci, organizza anche per il 2026 i corsi di avviamento e formazione allo sci sul Monte Amiata. Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi a partire dai 4 anni e si svolgeranno in sei domeniche, a partire dall’11 gennaio 2026.​

I corsi sono pensati per avvicinare i più piccoli allo sci, con gruppi differenziati per livello e selezioni effettuate la prima domenica. Ogni gruppo sarà seguito da maestri di sci e operatori sportivi Uisp dello Sci Club Lo Scoiattolo, garantendo un’esperienza sicura e formativa.​ È previsto anche un corso promozionale di perfezionamento dedicato agli adulti, per chi desidera approfondire la propria tecnica o semplicemente vivere un’esperienza in montagna in compagnia.​

Gli iscritti allo Sci Club Lo Scoiattolo avranno accesso a skipass agevolati, convenzioni per i pasti, noleggio attrezzature e altre agevolazioni riservate al mondo Uisp. Il luogo esatto delle lezioni sarà comunicato in base alle condizioni di innevamento della stazione.​ Per partecipare è necessario compilare il modulo online, effettuare il pagamento tramite bonifico bancario e allegare la copia del bonifico. Tutti i costi e i dati bancari sono riportati sul modulo di iscrizione disponibile sul sito dello Sci Club Lo Scoiattolo.​

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare il sito ufficiale dello Sci Club Lo Scoiattolo o contattare direttamente la segreteria organizzativa.