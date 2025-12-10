VINCI – Una serata di festa e orgoglio sportivo quella di venerdì scorso al Circolo Arci di Lazzaretto (Vinci), dove si è svolta la cerimonia di premiazione del Giro del Granducato di Toscana 2025, uno dei circuiti ciclistici più impegnativi e seguiti della regione. Tra le protagoniste assolute dell’evento c’era Barbara Relitti, che ha coronato una stagione intensa conquistando la vittoria nella classifica cicloturistica per chilometri e un prestigioso secondo posto nella classifica agonistica a tratti cronometrati.

Cinque Granfondo, percorsi durissimi e un obiettivo chiaro

Il Giro del Granducato di Toscana si compone di cinque Granfondo, ciascuna articolata su tre percorsi – corto, medio e lungo – con distanze e altimetrie tali da mettere alla prova anche gli atleti più preparati. I percorsi lunghi, affrontati da Relitti per tutte le cinque prove, oscillavano tra i 120 e i 150 km, con dislivelli attorno ai 2.500 metri.

Particolarmente impegnativa la Granfondo Edita Pučinskaitė di Pistoia, dove il percorso lungo presentava addirittura 3.600 metri di dislivello, rendendola una delle prove più dure dell’intero circuito.

Una stagione di sacrifici e determinazione

Per Barbara Relitti (tesserata con Asd Tommasini cycling team) la stagione non è stata priva di difficoltà. Problemi fisici e momenti di forte stanchezza hanno rischiato di farle abbandonare il suo obiettivo: completare tutti i percorsi lunghi e conquistare la maglia della classifica cicloturistica.

«Le ultime due Granfondo pensavo proprio di non poterle fare – racconta – e di dover rinunciare a quello per cui avevo lavorato tanto. Invece mi sono fatta forza, non mi sono mai arresa. Mi sono impegnata per arrivare fino in fondo».

Un atteggiamento che l’ha premiata: chilometro dopo chilometro, salita dopo salita, Relitti ha costruito una vittoria frutto di grinta, costanza e grande passione.

“Mai mollare”: il messaggio dopo la vittoria

Al termine della premiazione, la ciclista ha voluto dedicare un pensiero a chi affronta il proprio percorso sportivo – o personale – con incertezza e fatica: «Sono felicissima per il raggiungimento di questo obiettivo. Non è stato facile, ma ce l’ho fatta, e questo è il messaggio che voglio lanciare: mai mollare. Quando ti poni un obiettivo, non devi arrenderti. Ci saranno momenti di debolezza, di cedimento e di buio totale, ma se ci metti grinta, impegno, sofferenza, determinazione e cuore, riuscirai a realizzare ciò che ti sei prefissato. E la soddisfazione sarà ancora più grande».

Una vittoria che vale doppio

Con un primo posto nella classifica dedicata ai chilometri percorsi e un secondo posto nella competitiva graduatoria a tratti cronometrati, Barbara Relitti chiude il Giro del Granducato 2025 come una delle atlete più complete e tenaci del circuito. La sua prestazione, costruita con resilienza e coraggio, rimarrà un esempio per molti appassionati di ciclismo e non solo.