GROSSETO – C’è tempo fino al 18 gennaio 2026 per candidare la propria impresa alla nona edizione del “Premio Cambiamenti”, il premio al pensiero innovativo delle imprese italiane proposto, ogni anno, da Cna, artigiani, imprenditori d’Italia.

Un’iniziativa dedicata, quest’anno, alle “Nuove rotte”, a chi ha il coraggio di tracciare nuove mappe e di orientare il futuro dei territori, dell’economia e delle comunità. In palio 20mila euro per la migliore impresa e tanti altri premi, resi possibili anche dai molti partner che sostengono l’iniziativa.

“Ci auguriamo che, anche quest’anno, siano molte le imprese della provincia di Grosseto che si candideranno al Premio – dice Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto -. Mettersi in gioco, infatti, non consente solo di ottenere importanti fondi per sostenere la propria idea imprenditoriale, ma anche avere la possibilità di fare rete, entrando a far parte di una comunità, quella degli artigiani di Cna, che può mettere insieme competenze ed esperienze, dando vita a partnership importanti”.

“Nonostante la difficoltà di trovare nuove imprese nel nostro territorio, riteniamo che il Premio Cambiamenti sia un momento fondamentale per valorizzare il coraggio con cui gli imprenditori decidono di fare della propria passione un lavoro – dichiara Michele Agostini, presidente dei Giovani Imprenditori di Cna Grosseto -. Per questo vogliamo celebrare chi non ha paura di contribuire al cambiamento reale dei territori, dell’economia e delle comunità e, come Cna Giovani imprenditori Grosseto, siamo orgogliosi di sostenere le imprese e ci impegniamo ad organizzare iniziative in cui queste energie possano emergere, crescere e contaminare positivamente la nostra provincia che ha bisogno di esempi positivi da seguire”.

Le imprese candidate, che devono essere nate dopo il 1° gennaio 2021, saranno selezionate prima a livello provinciale, poi regionale, per aspirare poi a concorrere per la finale nazionale.

Sono oltre 7mila le imprese che hanno partecipato complessivamente alle otto edizioni del Premio Cambiamenti, di cui solo 1007 candidate all’ultima edizione, e oltre ai 20mila euro in palio per la prima classificata a livello nazionale, ci sono 5mila euro per la seconda e la terza classificata, oltre alla possibilità di partecipare a incontri e occasioni di conoscenza con investitori di rilievo, fruire di strumenti e servizi.

Per iscriversi è necessario seguire la procedura riporta sul sito dedicato al Premio: https://premiocambiamenti.it/