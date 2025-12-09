SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha approvato, con deliberazione di Giunta n.134, l’avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo, insieme all’avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica e del procedimento di conformazione al Piano paesaggistico regionale.

La deliberazione definisce il quadro entro il quale si svilupperanno le future scelte di governo del territorio, ponendo le basi per strumenti urbanistici aggiornati, coerenti con la normativa sovraordinata e adeguati alle nuove esigenze della comunità.

L’avvio del procedimento risponde agli indirizzi politici del mandato amministrativo 2024-2029 e a obiettivi generali che riguardano la sostenibilità ambientale e territoriale, la semplificazione delle procedure per le attività produttive e turistiche, la valorizzazione delle risorse locali e il miglioramento della qualità urbana. Tra le finalità indicate rientrano il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la difesa del suolo, l’efficientamento energetico, lo sviluppo di servizi per il turismo legato alla nautica e alle attività artigianali, oltre alla riqualificazione del Puntone come centro urbano e al rafforzamento dell’offerta turistico-ricettiva. La giunta ha inoltre richiamato gli indirizzi già assunti nel 2022 per garantire strumenti più chiari, concreti e conformi alla normativa regionale vigente.

L’Amministrazione ha evidenziato ulteriori ambiti di intervento strategici: la valorizzazione della risorsa termale, il recupero del patrimonio edilizio non più utilizzato a fini agricoli, la riqualificazione degli spazi inedificati, l’integrazione tra tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile, la creazione di un “energy park” a servizio della mobilità elettrica e la valutazione di nuove possibilità insediative legate alla nautica, ai servizi turistici e allo sport. Procedere contestualmente alla redazione del Piano strutturale e del Piano operativo permetterà una maggiore coerenza delle scelte urbanistiche, superando il regime transitorio derivante dal precedente piano operativo adottato nel 2019.

Come previsto dalla legge regionale 65/2014, l’atto di avvio del procedimento individua gli enti chiamati a fornire contributi tecnici e i soggetti competenti per l’espressione di pareri e nulla osta, oltre ai soggetti coinvolti nella Valutazione ambientale strategica. La documentazione sarà trasmessa dal responsabile del procedimento agli enti interessati per acquisire contributi, pareri e assensi necessari. È stato inoltre confermato il garante dell’informazione e della partecipazione, individuato nel segretario comunale, dottoressa Sara Valtriani, e definito il programma di partecipazione pubblica previsto dalla normativa.

Nel quadro dell’avvio del procedimento sono stati programmati i primi due incontri pubblici per martedì 16 dicembre 2025, nella sala consiliare del Comune di Scarlino: alle 14.30 l’illustrazione dei documenti ai tecnici e alle 16.30 la presentazione alla cittadinanza. Saranno presenti il sindaco Francesca Travison, l’assessore all’Urbanistica Cesare Spinelli, il responsabile del procedimento architetto Patrizia Duccini, il garante della comunicazione dottoressa Sara Valtriani, i professionisti incaricati per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici e i tecnici specializzati nelle indagini geologiche, idrauliche e agronomiche.

Nel corso delle riunioni sarà inoltre annunciata la pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse e contributi utili alla formazione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo.