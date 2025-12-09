ORBETELLO – Un nome nuovo nell’albo dei vincitori di tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Filippo Bonucci dell’Atletico Costa d’Argento, conquistando la Maratonina di Orbetello, entra nella lista dei 62 uomini saliti sul gradino più alto del podio. Al femminile mette la sesta firma nell’albo d’oro della manifestazione Katarzyna Stankiewicz del Team Marathon Bike, che spezza l’egemonia di Marcella Municchi.

La tappa 16, terz’ultima del circuito, consacra comunque Municchi vincitrice della classifica Top Runner Femminile per la quinta volta dopo le edizioni 2016, 2021, 2023 e 2024. Si aggiudicano matematicamente le rispettive categorie Danilo Marianelli (Team Marathon Bike), nella categoria F, e Iuljeta Zefi (Uisp Abbadia San Salvatore), nella categoria L, entrambi alla prima affermazione.

Tornando alla Maratonina di Orbetello, ben organizzata dall’Atletica Costa d’Argento, 173 sono stati gli atleti al traguardo della tradizionale 10 chilometri. Tra gli uomini il podio è completato da Pietro Colombo (Atletica Costa d’Argento) e Beniamin Benedic (Uisp Abbadia San Salvatore). Tra le donne, dopo Stankiewicz, si piazzano Giuditta Bottacci (Quarto Stormo) e Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento). Domenica penultimo appuntamento stagionale del Corri nella Maremma con il sempre atteso Corri nella Riserva.