GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 9 dicembre 2025
Ariete vivace: giornata piena di spunti.
Toro metodico: porti avanti i tuoi progetti con calma.
Gemelli, segno del giorno, sarà comunicativo, leggero, intraprendente: oggi le idee scorrono, le parole fluiscono e i contatti si moltiplicano.
Consiglio escursione: percorri il Sentiero del Corbezzolo nei pressi di Punta Ala: tra profumi e scorci sul mare, la mente vola libera.
Cancro sensibile: ma oggi riesci a farti ascoltare.
Leone brillante: ma attento a non esagerare con le aspettative.
Vergine concreta: ma oggi più elastica.
Bilancia ironica: porti leggerezza nelle situazioni pesanti.
Scorpione deciso: ma anche più curioso.
Sagittario aperto: accogli nuove occasioni.
Capricorno stabile: ma oggi anche più disponibile.
Acquario originale: ti viene un’idea fuori dal comune.
Pesci sognanti: ma oggi riesci anche a concludere.