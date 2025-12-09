GROSSETO – Aggiornamento ore 13.15: Ha 53 anni l’uomo che viaggiava in sciooter e che è stato soccorso dagli operatori della Croce rossa e trasferito in ospedale. Illeso il conducente dell’auto, 42 anni. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.

News ore 12.30: Incidente stradale oggi, martedì 9 dicembre, intorno a mezzogiorno, in via Svizzera, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa per prestare i primi soccorsi. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo, trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.