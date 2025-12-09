GROSSETO – Sarà la Lux events srl a organizzare il Capodanno ’26 in piazza Dante a Grosseto. Ammonta a 55mila euro l’investimento dell’amministrazione comunale. La società guidata da Kludjo Viska è risultata vincitrice della gara indetta dall’ente capoluogo.

“Siamo lieti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – che la scelta sia ricaduta su una società così seria e dalla comprovata esperienza. Anche quest’anno abbiamo scelto di destinare all’evento che chiude l’anno una cifra importante, anche consapevoli del grande successo che di volta in volta riscuote l’iniziativa. Il Capodanno in centro storico, nel salotto buono della città, è infatti sempre più apprezzato e vede la partecipazione di intere famiglie, oltre che di tantissimi giovani. La gestione affidata alla Lux events srl rientra a pieno in questo solco con uno spettacolo offerto, ne siamo certi, che sposerà a pieno i gusti delle diverse migliaia di cittadini attesi”.

Molto soddisfatto l’imprenditore Klaudjo Viska: “Sono felice di presentare ai cittadini “Capodanno 2026”, un’occasione per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno. Il mio obiettivo è quello di offrire una serata indimenticabile, capace di unire musica, spettacolo ed emozioni, valorizzando il centro storico e gli artisti grossetani. Ogni dettaglio della produzione è stato curato con attenzione per trasformare la piazza in un luogo di condivisione e orgoglio comunitario. Sul palco, insieme ai nostri talenti, salirà Nathalie Aarts, una delle voci dance più iconiche dell’Europa degli anni ’80 e ’90. Ringraziamo il Comune per la fiducia e coloro che collaboreranno per realizzare questa notte speciale. Invitiamo tutti a partecipare per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno”.

Il programma completo della nottata sarà diffuso nei prossimi giorni.