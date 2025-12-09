GROSSETO – Furto al cimitero della Misericordia di Grosseto oggi pomeriggio. Qualcuno ha rubato la cassetta delle offerte all’interno della chiesa del cimitero dove era stato allestito il tradizionale presepe in vista delle festività natalizie.

La scoperta è avvenuta al momento della chiusura, quando il custode e i volontari si sono accorti della sparizione. Secondo le prime ricostruzioni basate sulle testimonianze dei presenti, i sospetti ricadono su una donna non identificata, notata mentre entrava ripetutamente all’interno della chiesa nel corso del pomeriggio.

Le offerte, frutto della generosità dei visitatori, erano destinate interamente alla manutenzione e alla tenuta della chiesa stessa.

«Ci rattrista molto questo episodio vicino alle festività natalizie – ha commentato il governatore della Misericordia, Edoardo Boggi -. Le piccole offerte che venivano raccolte erano destinate interamente alla tenuta della Chiesa. I volontari, che quotidianamente si impegnano anche all’interno del cimitero sociale, sono a loro volta colti da un dispiacere profondo per l’accaduto».