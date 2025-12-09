GROSSETO – Trasferta turca da incorniciare per i ballerini Leonardo Aluigi e Laura Pallari, allievi della scuola di ballo Lady Francesca dei maestri Francesca Balestri e Alessandro Provenni.

I due grossetani erano impegnati questo fine settimana al Campionato Mondiale WDSF di Danze Caraibiche ad Istanbul in Turchia, dove hanno portato in finale la città di Grosseto. Per loro, a confronto con i migliori avversari, un bel quinto piazzamento nella specialità Bachata Adult ed un sesto nella Salsa on 1 Adult.