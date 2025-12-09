FOLLONICA – Il consigliere comunale Riccardo D’Ambra contesta l’ammissibilità dell’Ordine del Giorno presentato dai capigruppo di maggioranza – tutti, ad eccezione del suo gruppo – e chiede che non venga discusso in aula. È quanto emerge da una memoria formale che il consigliere ha trasmesso al Consiglio comunale, nella quale prende posizione sul documento relativo al “presunto mutato assetto della maggioranza consiliare”.

Nel testo, D’Ambra sostiene che l’Ordine del Giorno non sia conforme al Regolamento del Consiglio comunale. Secondo l’articolo 20, ricorda il consigliere, questo strumento è destinato a esprimere posizioni o formulare proposte su questioni di interesse della comunità. «L’atto presentato – osserva – non riguarda alcun tema generale né contiene proposte politiche, ma si limita a valutazioni interne sulla composizione della maggioranza e sul funzionamento delle commissioni».

Al centro della contestazione c’è la frase con cui l’Ordine del Giorno afferma che D’Ambra “deve ritenersi formalmente non più parte della maggioranza consiliare”. Una ricostruzione che il consigliere definisce infondata: «Non esiste alcun atto formale con cui abbia dichiarato di uscire dalla maggioranza – scrive – e nessun organo può attribuire o revocare unilateralmente l’appartenenza politica di un consigliere eletto dal popolo». La posizione consiliare, aggiunge, è «prerogativa esclusiva del consigliere e tutelata dai principi di libertà del mandato elettivo».

D’Ambra contesta anche le valutazioni personali contenute nel documento, definite «improprie e lesive», come i riferimenti a presunti comportamenti dolosi o ostruzionistici. «Accuse – afferma – che non trovano riscontro nella lealtà che rinnovo al programma elettorale con cui ci siamo presentati ai follonichesi».

Un passaggio della memoria riguarda inoltre il funzionamento delle commissioni. Il consigliere richiama l’articolo 38 del Testo Unico degli Enti Locali, che prevede lo svolgimento delle sedute “preferibilmente in orari non coincidenti con quelli di lavoro”. D’Ambra sostiene che commissioni e consigli «siano sempre stati convocati in orario di lavoro» e segnala di essere stato «escluso dai gruppi WhatsApp nei quali vengono condivise le informazioni sulle convocazioni», condizione che rende difficile garantire la partecipazione. Le assenze, precisa, «non incidono sulla posizione politica del consigliere e non possono essere utilizzate per definirne l’appartenenza alla maggioranza».

Nella parte conclusiva, D’Ambra sottolinea che l’Ordine del Giorno «utilizza impropriamente uno strumento del Consiglio a scopo accusatorio» e che la richiesta di avviare verifiche sulla composizione delle commissioni si basa su una premessa «non veritiera e non formalmente dichiarata». Per questo motivo chiede che l’atto «non venga portato in discussione» e che la sua memoria sia allegata agli atti del Consiglio comunale.

Secondo il consigliere, l’utilizzo dell’Ordine del Giorno per disciplinare dinamiche interne costituirebbe «un pericoloso precedente e un’alterazione delle prerogative dei singoli consiglieri».