GROSSETO – Doppietta per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori nello scorso fine settimana. Il quintetto Under 11 ha superato nettamente (11-3) il Versilia Forte dei Marmi, con quattro segnature di Andrea Mantovani, tre di Edoardo Antonelli, due di Pietro Spinosa e una ciascuno di Davide Galoppi e Lorenzo Matassi. I ragazzi di Stefano Paghi continuano a guidare da imbattuti la classifica con sei vittorie su altrettanti incontri disputati.

Nel campionato Under 15 è tornata alla vittoria la formazione A guidata da Marco Zanobi che ha superato per 6-2 la Rotellistica Camaiore con doppiette di Edward Convertiti Mann, Alessio Tonini e Alexander Convertiti Mann. In classifica il quintetto biancorosso è attualmente al quarto posto in coabitazione con Follonica (6 vittorie, un pareggio e due sconfitte). Al comando l’imbattuta La Scala Castiglione con 27 punti, frutto di nove vittorie.

Il turno under 15 si conclude mercoledì con la trasferta a Siena (inizio alle 19,30) del quintetto B. Il Circolo Pattinatori, ultimo in classifica a zero punti, cercherà di muovere la classifica contro un avversario che di punti ne ha conquistati due, grazie ai pareggi contro Forte dei Marmi e Viareggio.