Quattro interventi in quattro comuni differenti per Acquedotto del fiora. Ecco quali

Monte Argentario

Mercoledì 10 dicembre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per un intervento sulla rete idrica in via del Giardino Borselli. I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Forte, via della Chiesa, via delle Vigne, via dell’Olivo, via del Mandorlo, via Galli, via Giovanni Battista Emanuelli, via Monte Suello, via Stella. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Massa Marittima

Mercoledì 10 dicembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Martiri della Niccioleta. I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 14 alle 19.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Camilletta, Cimitero, Carceri, Città Nuova, Parco Poggio e tutta via Martiri della Niccioleta e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 19.30.

Follonica

Giovedì 11 dicembre AdF sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Bicocchi. I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 dicembre e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Cassarello, Salciaina, Senzuno, Centro, zona Nuova, Pratoranieri, Capannino lato impianti sportivi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 6 di venerdì 12 dicembre.

Grosseto

Giovedì 11 dicembre AdF sarà al lavoro a Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in viale Uranio. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Argento, via Aurelia Sud, via del Berillio, via del Blenda, via del Caolino, via del Cinabro, via del Diamante, via del Ferro, via dell’Acquamarina, via della Galena, via della Limonite, via della Malachite, via della Pirite, via del Manganese, via del Piombo, viale Uranio, via Mercurio, via Platino. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

