GROSSETO – Crescita e tanti risultati utili per le giovanili della Pallavolo Grosseto. Sfiorato l’en plein di vittorie nel settore federale Fipav, con le Under 14 Giorgio Peri Grosseto sconfitte al tie break nel loro Palazzetto da un’organizzata ed efficace Volley Massa Marittima. Equilibrio iniziale nei due set, poi le massetane si ritagliano scarti più vistosi (22-25, 25-22, 25-18, 21-25 e 08-15).

“Un po’ di disattenzione e la gestione completamente errata dei colpi di attacco – hanno commentato i tecnici grossetani – lasciano troppo spazio alle nostre avversarie. Nulla di grave, complimenti ovviamente al team metallifero ma, un inciampo in un percorso di crescita è a volte motivo di riflessione e di consapevolezza, che ci deve dare la spinta per la lavorare di più ed arrivare così ai nostri obiettivi”.

Vittoria per 2-1 (25-17/20-25/16-25) per le Under 13 Deep Chic contro il Volley Cecina blu. Nel primo set buon gioco ma troppi errori a favore delle livornesi, svantaggio iniziale nella seconda frazione ma le biancorosse ritrovano costanza e gioco sempre più fluido e convincente. Prestazione di peso di tutte, soprattutto per alcune esordienti in questa categoria.

Vittoria per 3-2 per le Under 16 Eurometal sul parquet del Tomei Livorno. Un po’ di fatica nei primi due set ma tecnica e mentalità vengono fuori per la vittoria delle grossetane. Le gemelle Torriti e compagne danno vita ad un gioco rapido e convincente a muro, con un primo tocco preciso e tanto sacrificio in difesa; Ginevra Vergari finalmente si cala nei panni del libero e da modo a Spernanzoni di distribuire bene il gioco, attaccando con colpi importanti e traiettorie coraggiose. “Una partita lunga ma dalla quale usciamo più forti – hanno commentato i tecnici maremmani – siamo molto orgogliose e con due punti in tasca segno di un cambio di passo in questa seconda parte di campionato”.

Troppo forte l’Unionvolley Piombino, che si impone 3-0 fra le mura amiche sulle Deep Chic Grosseto. Esordio da dimenticare per la squadra allenata da Coach Silvia Rustighi. “Abbiamo giocato tutta la partita in uno stato confusionale che ha portato la squadra a sbagliare anche quello che in genere fa bene. Molto male in ricezione, male in difesa e male in battuta” è stato il commento netto e perentorio a fine gara di Rustighi.

Prestazione convincente del gruppo Under 16 Luca Consani, che nella trasferta di Migliarino fa registrare un secco 3 a 0 contro le locali, gestendo la gara con autorità fin dai primi scambi. Ottima prova di Iryna Gordia, tra le più brillanti del match, con grande solidità del sistema muro-difesa e capace di mettere costantemente in difficoltà la formazione avversaria mantenendo il controllo del ritmo di gioco.

Una vittoria importante che dà entusiasmo in vista del prossimo impegno, sulla carta il più complicato del girone, in casa, contro il Project Livorno.

Bei risultati anche nel settore Uisp. Con un secco 3-0 l’Under 18 Uisp Giorgio Peri Grosseto ha sconfitto in trasferta le pari età della SDA Grosseto con i parziali di 25-20, 25-12 e 25-14, per la seconda vittoria in due gare. Giocato punto a punto il primoset, senza storia gli altri due. Molto soddisfatti l’allenatore Maurizio Natalini ed il suo secondo Alice Martini che hanno visto le ragazze scese in campo molto concentrate e concrete in ogni momento della gara.

Agonismo e spettacolo nel primo derby del Campionato Uisp tra le rose Under 16 della Pallavolo Grosseto Rossa e Nera. A prevalere è stata la formazione Rossa per 3-0 (25-13, 25-22, 25-10). Gara combattuta solamente nel secondo set dove la Nera, formata da alcune ragazze anche più giovani della categoria, giocando molto bene è riuscita a prendere le misure alla Rossa soprattutto in ricezione e difesa. Tanto pubblico sugli spalti a seguire le squadre. Alla fine foto di gruppo di tutte le atlete delle due squadre insieme, abbracci e complimenti.

Sconfitta solo al tee break l’Under 14 Uisp seguita da Leonello Corridori contro una buona formazione della Uisp composta anche da due maschi. “Le mie ragazze hanno giocato molto bene i primi tre set dove ho visto in campo una squadra unita sia in campo che con le compagne in panchina, il quarto e quinto invece ho assistito ad un “ognuna pensa per se”e da li non abbiamo più giocato la Pallavolo che cerco di insegnare, peccato” sono state le parole a fine gara di coach Corridori.