GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 8 dicembre 2025
Ariete riflessivo: oggi preferisci restare in disparte.
Toro tranquillo: la tua compagnia è preziosa per chi ti sta vicino.
Gemelli curioso: cerchi ispirazione anche nei dettagli.
Cancro, segno del giorno, sarà sensibile, protettivo, autentico: oggi sei un punto di riferimento emotivo per chi ti circonda.
Consiglio escursione: passeggia nei boschi intorno a Monticello Amiata, tra castagni e silenzi, perfetti per ritrovare equilibrio interiore.
Leone generoso: ma oggi hai bisogno di silenzio.
Vergine attenta: ma oggi segui più l’intuito.
Bilancia equilibrata: porti armonia nei rapporti.
Scorpione profondo: oggi sei più aperto.
Sagittario solare: ma anche molto empatico.
Capricorno concreto: ma oggi hai tempo anche per i sentimenti.
Acquario ispirato: segui un’intuizione.
Pesci romantici: giornata da dedicare a chi ami.