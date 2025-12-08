GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 8 dicembre 2025

Ariete riflessivo: oggi preferisci restare in disparte.

Toro tranquillo: la tua compagnia è preziosa per chi ti sta vicino.

Gemelli curioso: cerchi ispirazione anche nei dettagli.

Cancro, segno del giorno, sarà sensibile, protettivo, autentico: oggi sei un punto di riferimento emotivo per chi ti circonda.

Consiglio escursione: passeggia nei boschi intorno a Monticello Amiata, tra castagni e silenzi, perfetti per ritrovare equilibrio interiore.

Leone generoso: ma oggi hai bisogno di silenzio.

Vergine attenta: ma oggi segui più l’intuito.

Bilancia equilibrata: porti armonia nei rapporti.

Scorpione profondo: oggi sei più aperto.

Sagittario solare: ma anche molto empatico.

Capricorno concreto: ma oggi hai tempo anche per i sentimenti.

Acquario ispirato: segui un’intuizione.

Pesci romantici: giornata da dedicare a chi ami.