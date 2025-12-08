GROSSETO – Il tour dei presepi (#iltourdeipresepi) torna anche quest’anno sulle pagine de Il Giunco, un appuntamento che ormai accompagna il cammino verso il Natale e che coinvolge lettrici e lettori in un viaggio attraverso le rappresentazioni della Natività allestite in tutta la Maremma: nelle case, nelle parrocchie, nelle sedi di associazioni e attività.

L’obiettivo resta lo stesso: raccontare la comunità attraverso i suoi presepi, piccoli o grandi che siano, tradizionali o creativi, capaci ogni volta di mostrare l’anima e le storie dei territori. Mercoledì 7 gennaio saranno proclamati i presepi più originali in tre categorie – famiglia, parrocchia e comunità – e gli autori saranno invitati nella nostra redazione per ricevere il riconoscimento ufficiale de Il Giunco.

Confermato anche per questa edizione il supporto dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Grosseto, partner prezioso del progetto.

Tutte le composizioni pubblicate nel nostro percorso sono raccolte qui: www.ilgiunco.net/tag/iltourdeipresepi/

Come partecipare

Chi desidera entrare nel tour può inviare una o più fotografie del proprio presepe all’indirizzo: [email protected].

Nel messaggio è importante indicare il luogo di provenienza e il nome dell’autore.

Le immagini devono essere orizzontali, come l’esempio mostrato in questo articolo.