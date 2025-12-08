GROSSETO – Luca Minucci, neoeletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è il protagonista della nuova puntata de Il tempo di un caffè de Il Giunco. Con lui abbiamo parlato dei primi giorni a Firenze, dell’impegno nelle commissioni e del suo rapporto con il territorio.

Minucci racconta un avvio lento dei lavori in Consiglio regionale: «Per ora un’esperienza di calma piatta, perché i lavori dell’aula sono fermi. Domattina porterò il caffè anche a Firenze per vedere se si sveglia qualcuno», scherza. «Il vero ritmo inizierà nei prossimi giorni, quando l’aula entrerà nel vivo».

Uno dei temi centrali della puntata è la sua presenza nella Seconda Commissione, incaricata di agricoltura, commercio, turismo, pesca, caccia e industria: un settore decisivo per la Maremma. «Avevo promesso di occuparmi dei temi della nostra terra e ho fatto sacrifici personali per poter essere qui. Voglio essere un filo conduttore tra la Maremma e Firenze».

Sul suo stile comunicativo e sull’attività molto presente sui social, Minucci sorride: «La mia fidanzata dice che nomino la Maremma troppo spesso. Ma lo faccio apposta: voglio che tutti si ricordino della nostra terra e che portare risultati sia possibile, anche essendo forza di opposizione in un consiglio regionale guidato da altri».

Infine, un passaggio sul rapporto con il suo partito e il territorio: «Fratelli d’Italia oggi esprime il vicesindaco di Grosseto, un consigliere regionale e due parlamentari. È il momento di dare risposte vere e continuare a essere presenti, fisicamente e sui temi. Conoscere ciò che accade sul territorio è fondamentale, e continueremo a farlo».

