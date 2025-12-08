GROSSETO – Due risultati utili su tre gare per le Raccattate, la franchigia livornese e grossetana con giocatrici senior del Grosseto Rugby Club. Al raggruppamento al Mugello, proprio con le padrone di casa è arrivata prima una sconfitta di appena una meta (7-14) e poi due vittorie, il netto 31-0 contro il Prato e il più equilibrato 7-5 a spese del Colle Val d’Elsa. “Poteva andare meglio per carità, ma siamo soddisfatte – ha commentato la biancorossa Valeria Comandi – ottima la grinta messa in campo ed il gioco in difesa, si vede che abbiamo lavorato bene negli ultimi allenamenti. Cariche e motivate per la prossima gara che sarà a gennaio”.

In campo Antonucci, Bicecci, Castellana, Castellani, Ciccioni, Comandi, Paladini, Ristori e Zauli. Allenatori Mariotti, Castagnini, Anello. Preparatore atletico Noferini. Accompagnatrice Irene Cheli.

Concentramento all’Elba da applausi per gli Under 8, che hanno vinto 4 incontri su 4: il 7-1 contro i padroni di casa, il 5-1 contro il Livorno, il 4-1 a spese del Bellaria e il combattuto 5-4 a spese dei Lions Livorno. “Bravissimi i nostri ragazzi – hanno commentato i tecnici maremmani – con Flavio che segna 14 mete grazie all’aiuto di Sergio e Gabriele”.

Sempre in terra isolana, bel gioco senza vittorie per gli Under 10. In campo Arno, Matteo, Giulio e Lorenzo si sono fatti strada contro il Cecina e poi i Lions perdendo rispettivamente 4-2 e 5-3. Sorridono i coach: “Bravissimi, anche in quattro avete dato il massimo e dato filo da torcere ai rivali”.

Sorrisi da Cecina dove gli Under 18 Thomas Chechi e Diego Vena hanno contribuito al successo per 55-5 del Tirreno Rugby sul Pistoia; assente l’infortunato Gabriele Loffredo.