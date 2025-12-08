SCARLINO – Il Comune di Scarlino promuove anche per il Natale 2025 il contest fotografico dedicato alle festività. Stavolta sarà protagonista l’addobbo. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è pensata per valorizzare la creatività dei cittadini e lo spirito delle feste. La partecipazione è aperta a tutti: basterà scattare una foto del proprio addobbo natalizio e inviarla entro e non oltre martedì 23 dicembre all’indirizzo [email protected] oppure tramite messaggio alla pagina Facebook del Comune di Scarlino.

Tutte le immagini raccolte saranno pubblicate sul profilo Facebook istituzionale a partire da mercoledì 24 dicembre, dando così il via alla votazione pubblica. L’addobbo che riceverà il maggior numero di like entro la mezzanotte di martedì 6 gennaio 2026 sarà proclamato vincitore e riceverà un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

Il contest rappresenta un’occasione per condividere l’atmosfera natalizia e rafforzare il senso di comunità, coinvolgendo residenti di tutte le età in un gesto semplice ma capace di raccontare l’identità del territorio. L’amministrazione invita tutti a partecipare e a contribuire, con una foto, a rendere ancora più speciale il Natale a Scarlino.