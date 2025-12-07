CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Seconda sconfitta per la Blue Factor nel campionato di serie A2: al Casa Mora il quintetto di Federico Paghi si deve arrendere allo Scandiano dell’ex Enrico Mariotti per 5-1. Proprio gli emiliani sono considerati una delle favorite del girone B e in Maremma hanno dimostrato di avere un’ottima squadra. Il Castiglione dal canto suo ha cercato di contrastare i rossoblù andando anche in vantaggio con Faelli, abile ribadire in rete una corta respinta del portiere su tiro di Piro in contropiede. Poi la reazione ospite. Uva da sinistra pareggia. Poi il Castiglione spreca la superiorità numerica, blu a Uva. Anche Faelli si prende il blu, e Tognacca in power play mette dentro il 2-1. Ad inizio ripresa, blu a Filippo Montauti, lo Scandiano allunga con Barbieri con un tiro accompagnato dalla media distanza. Il 4-1 arriva sulle vibranti proteste biancocelesti, sul tiro dalla lunga distanza sempre di Barbieri forse c’è un fallo sul portiere. Tognacca recupera alla sponda su Faelli, anche qui proteste locali, e Barbieri liberissimo dalla parte opposta segna il 5-1. Faelli si procura il rigore, che però Vaccari para. Poi nuovo blu a Filippo Montauti. Altro rigore su Diego Bracali, e sulle proteste dalla panchina castiglionese arriva un rosso a Massimo Bracali. Nerozzi spreca il penalty, sempre parato da Vaccari. Anche Diego Bracali si prende un cartellino blu, che chiude di fatto il match.

Blue Factor Castiglione-Rh Scandiano 1-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

RH SCANDIANO: Mattia Vaccari, (Mattia Giovanni Taiti); Lorenzo Barbieri, Andrea Stefani, Alejandro Roca Bouza, Christopher Bozzetto, Giole Aramis De Stefano, Michele Alessandro Uva, Mirko Tognacca. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (1-2) 2’30 Faelli (C), 12’59 Uva (S), 20’52 Tognacca (S); st 6’53 Uva (S), 8’13 e 8’54 Barbieri (S).

Serie A2 – girone B – 2a giornata 6/7 dicembre

Blue Factor Castiglione Rh Scandiano 1-5

Rotellistica Camaiore Nova Medicea Viareggio 4-3

Sarzana Iren Follonica 7/12

Forte dei Marmi Newco Roller Matera 17/1

Spv Viareggio Mgm Remaplast Eboli 6-7

La classifica

Roller Matera, Rh Scandiano, Rotel.ca Camaiore 6 punti; Pumas Viareggio, Forte dei Marmi 3; Spv Viareggio, Cresh Eboli, Follonica (1), Castiglione, Sarzana (1) 0

Serie A2 – girone B – 3a giornata 13/14 dicembre

Newco Roller Matera Spv Viareggio

Mgm Remaplast Eboli Rh Scandiano

Nova Medicea Viareggio Sarzana

Rotellistica Camaiore Blue Factor Castiglione

Iren Follonica Forte dei Marmi

Continua la marcia vincente degli Under 15 La Scala: a Sarzana i giovani biancocelesti di Michele Achilli battono per 4-1 i liguri “B”, infilando la nona vittoria consecutiva. Gara comunque combattuta e al gol del biancoceleste Pucillo risponde Bologna. Poi però si scatena il capitano Giabbani e in due minuti segna una tripletta che chiude la prima frazione sul 4-1. Nella ripresa il Castiglione controlla e porta a casa altri tre punti.

Sarzana B-La Scala Castiglione 1-4

SARZANA B: Alessandro Acanfore; Leonardo Gabelloni, Mattia Bologna, David Rayaan Ulivi, Alessio Bissola, Matteo Boccardi, Valentino Raiteri, Andrea Rangoni. All. Nik Piccini.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (1-4) 3’44 Pucillo (C), 4’43 Bologna (S), 6’03, 7’17 e 7’59 Giabbani (C).

Under 15 zona 4 – 9a giornata 6 dicembre

Cp Grosseto A Rotellistica Camaiore 6-2

Bluoptik Follonica Forte dei Marmi 14-0

Cgc Viareggio Sarzana A 1-3

Sarzana B La Scala Castiglione 1-4

Startit Prato Spv Viareggio 3-2

Siena Cp Grosseto B 10/12

La classifica

Castiglione 27 punti; Cgc Viareggio 22; Sarzana A (8) 21; Follonica, Cp Grosseto A 19; Sarzana B 12; R.ca Camaiore (8) 11; Prato (8) 6; Spv Viareggio 5; Forte dei Marmi (8) 4; Siena (8) 2; Cp Grosseto B (8) 0

Under 15 zona 4 – 10a giornata 20 dicembre

Cp Grosseto B Sarzana B

Bluoptik Follonica Spv Viareggio

La Scala Castiglione Forte dei Marmi

Rotellistica Camaiore Startit Prato

Sarzana A Cp Grosseto B

Cgc Viareggio Siena