GROSSETO – Approvata dalla giunta regionale la delibera che fissa a sabato 3 gennaio 2026 l’inizio delle vendite di fine stagione invernali.
I saldi dureranno 60 giorni, fino al 3 marzo.
I saldi sono pensati per smaltire la merce di fine stagione: quindi gli articoli in sconto dovrebbero essere essenzialmente quelli delle collezioni appena concluse. La merce deve essere già presente nel negozio prima dell’inizio dei saldi.
Obblighi di trasparenza per i commercianti
I commercianti devono rispettare alcune regole:
• Esporre il prezzo originale, il prezzo scontato e — se possibile — la percentuale di sconto.
• Quando si indica il prezzo di riferimento si deve considerare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi, per evitare artifici e sconti “gonfiati”.
Consigli per i consumatori
Per orientarsi al meglio durante i saldi e evitare brutte sorprese, conviene tenere a mente che:
• È sempre bene verificare che l’etichetta riporti chiaramente prezzo originario e prezzo scontato.
• Gli sconti devono riguardare merce che faceva parte del negozio prima dell’inizio dei saldi, non nuovi arrivi (per questo conviene fare un giro nei negozi nei giorni precedenti per valutare la merce).
• I saldi hanno una durata limitata: se si cerca la migliore offerta conviene muoversi nelle prime settimane, fare attenzione se restano troppe taglie o misure verso al fine delle vendite promozionali.