MONTIERI – Alle Casse mutue riunite di Boccheggiano è stato assegnato il Marrone d’argento 2025, il massimo riconoscimento civico del Comune di Montieri, in una cerimonia partecipata e carica di emozione. Un premio che non celebra solo un’istituzione, ma l’anima solidale di un territorio che, anche dopo la chiusura delle miniere, continua a riconoscersi nella cura reciproca e nella capacità di aiutarsi l’un l’altro.​

Il Marrone d’oro 2025 alla solidarietà che si rinnova

Nel corso della serata di ieri, 6 dicembre, l’amministrazione comunale con le parole del sindaco Nicola Verruzzi, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile e preziosa questa premiazione: i cittadini presenti, Oriano Negrini e l’associazione Occxam per la gestione impeccabile del cerimoniale, le associazioni del territorio che hanno promosso con convinzione la candidatura delle Casse Mutue, l’emittente TV9, le forze dell’ordine e il dottor Barbadori. L’occasione è stata davvero importante, a essere premiata è una realtà dalla storia lunga più di un secolo. Una storia nata prime forme mutualistiche di fine Ottocento con la Società carità e progresso (1891) che ricevette poi i contributi della Compagnia della Misericordia e della Croce verde, passando poi per la Cooperativa di consumo, e la Società di mutuo soccorso tra i minatori, per arrivare fino all’odierna realtà delle Casse mutue riunite di Boccheggiano, presidio essenziale di carattere sanitario e sociale per l’intera comunità.​​

Oggi quell’eredità vive nei servizi concreti messi a disposizione del territorio: l’ambulanza, i mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili, le prestazioni garantite a livello provinciale. Non si tratta soltanto di “servizi”, ma della prova che l’amore per il prossimo non si è affievolito: si è trasformato e modernizzato per rispondere alle esigenze del presente, mantenendo intatto lo spirito originario di solidarietà laica che affonda le sue radici nella storia mineraria di Montieri e Boccheggiano.​​

L’impegno quotidiano dei volontari

La cerimonia ha sottolineato come l’impegno delle Casse Mutue rappresenti una lezione costante di volontariato: un’attività che richiede tempo, energie e soprattutto un grande cuore. Sono i volontari, con il loro sorriso, la loro disponibilità e la loro presenza accanto a chi ha bisogno, a dare sostanza al riconoscimento: portano aiuto ma, prima di tutto, vicinanza umana, un bene prezioso e insostituibile per una piccola comunità di montagna.​

Il Marrone d’argento è stato definito “il nostro modo per dire grazie”: grazie per aver mantenuto viva una tradizione di solidarietà che viene dal passato e che oggi è una certezza del presente. Le Casse Mutue Riunite di Boccheggiano ricordano a tutti che la vera ricchezza di una comunità non è solo nei giacimenti minerari che ne hanno segnato la storia, ma nella cura reciproca, nelle reti di prossimità, nella capacità concreta di farsi carico delle fragilità altrui.​​

Il ritorno del “Grosso” di Montieri

La cerimonia di quest’anno ha avuto anche un ulteriore elemento simbolico: oltre al Marrone d’argento, il Comune ha deciso di coniare nuovamente, dopo molti anni, il Grosso di Montieri, la moneta che in epoca medievale veniva battuta dalla zecca vescovile e che rappresentava il ruolo strategico del borgo nella storia economica (di risonanza europea) della Toscana. In questo ponte ideale tra passato e presente, il sindaco Nicola Verruzzi ha consegnato il nuovo Grosso nelle mani di Carlo Traditi, presidente delle Casse mutue riunite di Boccheggiano. Con un gesto dal forte valore identitario che lega la memoria della zecca e delle miniere all’attuale impegno civico e sociale della comunità.​

Il ritorno del Grosso non è solo un omaggio alla storia numismatica di Montieri, ma un modo per dire che il patrimonio materiale e quello immateriale (le antiche monete e la solidarietà quotidiana) fanno parte di un’unica narrazione collettiva. Come a ricordare che ciò che un tempo era ricchezza estratta dal sottosuolo oggi si traduce in ricchezza di relazioni, servizi, legami, comunità.

“Insieme si va più lontani”

La chiusura della cerimonia è stata affidata alle parole del sindaco, che hanno riassunto lo spirito della giornata: «Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontani». Un invito a sentirsi, sempre di più, comunità attiva e responsabile, capace di unire amministrazione, associazioni, volontari e cittadini attorno a valori condivisi.​

Il Comune ha infine rivolto un appello a chi ha partecipato: chiunque abbia scattato foto della serata è invitato a inviarle, per creare un album pubblico che permetta anche a chi non era presente di “esserci” almeno con lo sguardo. Un modo semplice ma efficace per prolungare nel tempo l’eco di una cerimonia che ha fatto emergere, ancora una volta, il volto migliore del territorio di Montieri.​