CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non sappiamo da dove venga questa foto, ma come altre che abbiamo pubblicato potrebbe essere stata scattata a Castiglione della Pescaia, visto il tipo di grembiule (fiocco e colletto) e anche di banchi molto simili a quelli di altre due foto pubblicate.

I bambini sono tutti maschi, con grembiule nero e fiocco (probabilmente azzurro). La foto potrebbe essere stata scattata tra gli anni 60 e i 70 guardando il materiale scolastico, quaderni e penne presenti sui banchi. Anche se con il grembiule è difficile da dire con certezza.

È questa la foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era, foto da una terra che non c’è più.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era