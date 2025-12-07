GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 7 dicembre 2025
Ariete attivo: ma oggi scegli la calma.
Toro sereno: giornata da vivere con lentezza.
Gemelli allegro: ma anche più centrato.
Cancro affettuoso: ti prendi cura di chi ami.
Leone solare: oggi però scegli l’intimità.
Vergine rilassata: ma sempre attenta ai dettagli.
Bilancia sorridente: sai come far sentire bene gli altri.
Scorpione attento: ma oggi più disteso.
Sagittario dinamico: cerchi uno stimolo nuovo.
Capricorno, segno del giorno, sarà riflessivo, costante, affidabile: oggi trovi il tuo equilibrio tra impegno e riposo.
Consiglio escursione: sali al Castello di Porrona, borgo raccolto tra le colline, perfetto per chi cerca pace e autenticità.
Acquario stimolato: ma oggi sai stare anche in silenzio.
Pesci tranquilli: giornata per sognare ad occhi aperti.