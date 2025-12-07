US GROSSETO 6,5. Si schiera nel primo tempo con un 4312, ma, sebbene la difesa sia oramai una sicurezza, si trova al cospetto di un Prato dall’altissima intensità, il centrocampo nei primi 45 minuti vince pochissimi contrasti, arriva sempre in ritardo sulle seconde palle e sbaglia tantissimi passaggi, non riuscendo a comandare il gioco come suo solito e non riuscendo mai a coinvolgere le punte. Nella seconda frazione cambia tutto, il centrocampo filtra molto meglio, gli attaccanti vengono coinvolti di più e al 65’ il gol di Gerardini manda il Grosseto in paradiso, portando così la squadra biancorossa a + 13 dai lanieri, quinti (foto di Paolo Orlando).

MARCU 7,5. Una sicurezza per il reparto difensivo unionista, attento sulle uscite e autore di importanti parate, coordina alla perfezione la sua retroguardia.

BRENNA 7. Partita eccellente per il numero 27 di mister Indiani, attentissimo durante tutta la partita in fase di copertura, e autore di molte chiusure su tiri pericolosi degli attaccanti del Prato.

GONNELLI 7,5. Come per il suo compagno di reparto, le sue chiusure sono provvidenziali. Si guadagna mezzo voto in più per la bravura in fase di costruzione dal basso.

CIRAUDO 5,5. Non riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva e in quella difensiva si fa saltare spesso; dopo aver commesso un fallo su ripartenza viene ammonito al 20’. Viene sostituito a inizio ripresa.

Dal 46’ D’ANCONA 6,5. Entra con il piglio giusto, dà inventiva alla fascia destra biancorossa, si dimostra utilissimo sia in fase offensiva che in quella difensiva, dove lotta con grinta su ogni pallone.

MONTINI 6. Soffre molto nel primo tempo le incursioni degli esterni rivali, mentre nel secondo ha più libertà in fase offensiva, che indubbiamente predilige.

Dall’85’. AMPOLLINI SV

BELLINI 5,5. Partita complicata per il centrocampista biancorosso, non riesce quasi mai ad arrivare sulle seconde palle ed esce al minuto numero 36 per infortunio.

Dal 36’ FIORANI 6 Entra e lotta su ogni pallone, viene schierato come centrocampista di contenimento, svolge benissimo il suo compito.

DELLA LATTA 5. La sua esperienza dovrebbe essere fondamentale per queste partite, invece l’ex Vicenza non riesce mai a dettare il ritmo, perdendo spesso un tempo di gioco. Sostituito anche lui a inizio secondo tempo.

Dal 46’ SABELLI 6. Grinta, fatica, ma tanta voglia, il suo ingresso porta nuova linfa al centrocampo grossetano, che si dimostra molto più preciso in fase di costruzione di gioco.

BACCIARDI 6,5. Il migliore del centrocampo unionista, è l’unico nel primo tempo che non arriva in ritardo sulle seconde palle. Nel secondo tempo migliora insieme a tutta la squadra. Da segnalare un suo tiro pericolosissimo al minuto numero 82, dove l’estremo difensore dei lanieri si è superato.

GERARDINI 7. Schierato come trequartista, sbaglia molti passaggi ed è autore di un errore da matita rossa al 6′, dove sbaglia un cambio di gioco che avrebbe mandato in porta le due punte biancorosse. Nel secondo tempo la storia cambia, viene spostato come ala sinistra, sua zona di competenza, e al 65’ apre le danze con un tiro cross che si insacca alle spalle dell’estremo difensore del Prato.

BENEDETTI 5,5. Mai coinvolto durante il primo tempo, esce per far spazio alla fantasia di Regoli al 60’.

Dal 60’ REGOLI 6,5. Con il suo ingresso in campo il Grosseto trova molte idee, e si dimostra utile anche in fase difensiva dopo l’1-0.

MARZIERLI 6. Tanta sofferenza nel primo tempo, dove non viene quasi mai servito, mentre nel secondo, più coinvolto, pulisce molto bene delle palle sporche.

MISTER INDIANI 6,5. Il Grosseto visto oggi ha mostrato due facce, la prima deludente in cui era in balia del gioco offensivo del Prato che, andando subito in pressione sulla retroguardia biancorossa, ha creato molte indecisioni ai centrocampisti avversari, che non sono riusciti a prendere in mano la partita. Nel secondo tempo decide di cambiare qualcosa, e, con l’ingresso di Sabelli al posto di Della Latta la gara cambia, con un Grosseto che passa dal 4312 proposto durante il primo tempo al 433, scelta ripagata dato l’esito finale.