GROSSETO — Incidente all’alba sulla strada provinciale delle Collacchie”: un’auto con quattro giovani donne a bordo ha preso fuoco dopo aver urtato le strutture del cantiere sul ponte della Fiumara. L’allarme è scattato intorno alle 5:30 di questa mattina.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione — ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti — la vettura, diretta verso Grosseto, avrebbe urtato le strutture del cantiere in un tratto regolato da senso unico alternato. L’impatto è stato violento e ha innescato l’incendio che ha avvolto il mezzo in pochi istanti.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto, le quattro occupanti erano già riuscite a mettersi in salvo. I pompieri hanno immediatamente provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area, garantendo il ripristino delle condizioni necessarie per evitare ulteriori pericoli alla circolazione.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e alla pattuglia radiomobile dei Carabinieri, anche i sanitari del 118, che hanno effettuato le verifiche sulle condizioni di salute delle giovani coinvolte.

La dinamica dell’incidente rimane in fase di accertamento. La strada ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.