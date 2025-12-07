GROSSETO – Vittoria di misura contro un ostico Prato per il Grosseto, che fa sorridere il pubblico del Carlo Zecchini con un pesante 1-0 (foto di Paolo Orlando). Sempre a meno cinque le inseguitrici Seravezza e Altopascio, ma i torelli continuano a dimostrare concretezza e solidità, evitando passi falsi nelle retrovie e mantenendo alta la concentrazione. Decide il match Gerardini, che sblocca la situazione a metà ripresa dopo un’ora di gioco tirata e non facile, con i lanieri insidiosi in un paio di occasioni e tutt’altro che arrendevoli. Si fa vedere in avanti un po’ tutto l’attacco maremmano, ma il portiere ospite non concede più niente.

GROSSETO: Marcu, Della Latta, Gerardini, Marzierli, Bacciardi, Bellini, Montini, Benedetti, Gonnelli, Brenna, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Sabelli, Riccobono, Ampollini, Ciabuschi, Fiorani, Regoli, D’Ancona, Sartorelli. All. Indiani.

PRATO: Furghieri, Gioe, Rinaldini, Cela, Boccardi, Polvani, D’Orsi, Lattarulo, Berizzi, Cesari, Rossetti. A disposizione: Fantoni, Iacoponi, Corsa, Limberti, Zanon, Verde, Andreoli, Greselin, Mencagli. All. Venturi.

ARBITRO: Faye di Brescia; assistenti Salinelli di Genova e Infante di Battipaglia.

MARCATORI: 20′ st Gerardini.