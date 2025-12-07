GROSSETO – Disinnescato anche l’ordigno Prato per il Grosseto, nell’ennesima partita più difficile di quello che lasciavano intuire classifica e numeri (foto di Paolo Orlando). L’1-0 firmato Gerardini vale la dodicesima vittoria unionista, la gioia del pubblico presente – compreso il settore giovanile biancorosso, che ha sfilato nel prepara – e non ultimo mantiene invariato il gap di cinque punti dalle seconde Seravezza e Tau Altopascio, anche loro vincenti rispettivamente all’inglese e in rimonta.

Grifone cinico, dodicesima vittoria contro il Prato

La classifica

Grosseto 38 punti; Tau Altopascio, Seravezza 33; Prato, Foligno 25; San Donato Tavarnelle 24; Ghiviborgo 23; Siena, Terranuova Traiana 22; Sporting Trestina 20; Scandicci 18; Aquila Montevarchi 17; Orvietana, Follonica Gavorrano 16; Camaiore 12; Sansepolcro, Cannara 11; Poggibonsi 3.