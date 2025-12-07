CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sconfitta esterna per la Blue Factor, che nella massima serie cade 12-2 contro il Trissino. Nel Castiglione ci sono delle assenze: dopo Diego Guarguaglini e Luigi Brunelli infortunati, sempre per un problema alla mano il tecnico Massimo Bracali deve rinunciare anche a Serse Cabella, e convocati Brando Santoni, Filippo Montauti e il 14enne Diego Bracali (figlio di Massimo). Pronti via e il Trissino, senza Giulio Cocco e anche Joao Pinto Almeida, mette subito la quinta marcia. La difesa dei maremmani regge fino al 3′: Gavioli serve al limite dell’area Malagoli che infila alla destra di Saitta, 1-0. Meno di tre minuti e Malagoli segna il 2-0: discesa da destra entra in area e salta anche il portiere. Poi Mendez per linea centrale serve sulla corsa Gavioli, che s’inventa un alza e schiaccia, 3-0, che ha fatto innamorare anche i tecnici del Barcellona che intendono ingaggiarlo per la prossima stagione. Il Castiglione però non molla e continua a giocare con intensità, con i veneti che allentano un minimo la presa. Al 18′ il 4-0 firmato da Mendez, che buca letteralmente sotto le gambe il portiere con un rasoterra. Al 20′ fiammata della Blue Factor: da destra Esquibel mette in mezzo e al volo Lasorsa gira in rete per il 4-1 e batte Sgaria. Negli ultimi due minuti e mezzo da registrare l’esordio nella massima serie di Diego Bracali.

L’inizio di secondo tempo è di marca castiglionese. Pochi secondi e Cabiddu è fermato da Malagoli e Gavioli mentre è lanciato a rete. Sulla punizione di prima Escobar è fermato da Zampoli. Poi si scatena il Trissino. Silva rimane solo al limite dell’area e in avanzamento fa secco Saitta, 5-1. Alvarinho confeziona una tripletta in poco più di 4′: prima è solo in area per il 6-1, poi esce da dietro porta e segna il 7-1; e infine sul decimo fallo bianco celeste mette al sette la punizione dell’8-1. Cabiddu si prende un blu e in power play il Castiglione resiste a lungo prima di capitolare sulla conclusione di Mendez che raccoglie in tap-in un tiro respinto da Saitta, 9-1. Piccoli si ritrova solo davanti al portiere e segna il 10-1. Mendez al 15′ fa 11-1, e alla beneficiata si aggiunge il giovane Tognietti che sul tiro di Mendez si fa trovare pronto per il 12-1. Maldini e Alvarinho si prendono un blu per un battibecco. Entra anche Irace che sventa un paio di tiri insidiosi, e Esquibel dal limite in discesa solitaria segna il 12-2 che manda i titoli di coda. Domenica prossima al Casa Mora gara importante per la Blue Factor contro l’Afp Giovinazzo.

Trissino-Blue Factor Castiglione 12-2

TRISSINO: Bruno Sgaria, (Stefano Zampoli); Andrea Malagoli, Francesco Tognetti, Gioele Piccoli, Filippo Mazzaggio, Guilherme Chanca Silva, Jordi Mendez Ortiz, Davide Gavioli, Alvaro Antonio “Alvarinho” Pereira Morais. All. Joao Pedro Garcia Santos Pinto.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Filippo Montauti, Diego Bracali, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Eugenio Sala di Correggio.

RETI: pt (4-1) 3’41 e 6’40 Malagoli (T), 7’46 Gavioli (T), 18’34 Mendez (T), 20’11 Lasorsa (C); st 1’10 Silva (T), 2’29 e 3’00 e 6’48 pp Alvarinho (T), 9’39 Mendez (T), 11’59 Piccoli (T), 15’22 Mendez (T), 15’32 Tognetti (T), 24’06 Esquibel (C).

Serie A1 – 10a giornata 6/7 dicembre

Indeco Afp Giovinazzo-Teamservicecar Hrc Monza 2-4

Bbc Centropadana Lodi-Cgc Viareggio 2-2

Forte dei Marmi-Tr Azzurra Novara 5-1

Innocenti Cos. Follonica-Why Sport Valdagno 5-5

Breganze-Cp Grosseto 5-10

Sarzana-Ubroker Bassano 1-3

La classifica di A1

Trissino 28 punti; Bassano 26; Hrc Monza 20; Cgc Viareggio, Valdagno (9) 19; AW Lodi, Cp Grosseto 17; Sarzana 14; Follonica 12; Forte dei Marmi 10; Castiglione 6; Azzurra Novara 3, Afp Giovinazzo (9) 3; Breganze 0

Serie A1 – 11a giornata 12/13/14 dicembre

Teamservicecar Hrc Monza-Cgc Viareggio

Cp Grosseto-Sarzana

Forte dei Marmi-Bbc Centropadana Lodi

Tr Azzurra Novara-Innocenti Cos. Follonica

Why Sport Valdagno-Breganze

Ubroker Bassano-Trissino

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo