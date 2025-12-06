MASSA MARITTIMA – È stato identificato dai Carabinieri l’uomo responsabile dei danneggiamenti avvenuti nella notte tra venerdì e sabato nella zona di piazza XXIV Maggio, in pieno centro urbano. Diverse autovetture parcheggiate in strada sono state ritrovate con evidenti segni di danneggiamento e circondate da rifiuti sparsi, presumibilmente gettati dall’autore stesso.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato ricoverato intorno alle 5:30 di questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima. A quanto si apprende, si sarebbe procurato una ferita al sopracciglio, probabilmente durante gli atti vandalici. Sul posto sono state ritrovate tracce ematiche sia sulle vetture che a terra, notate all’alba da alcuni residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Restano da quantificare i danni subiti dai proprietari dei veicoli coinvolti.