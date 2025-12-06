FOLLONICA – Un grande traguardo per Paolina Pacini, che il 25 novembre ha compiuto 100 anni. Domenica scorsa la famiglia si è riunita per festeggiarla.

Paolina è nata il 25 novembre 1925 a Massa Marittima. Erano sette fratelli (Armida, Faustino, Gemisto, Ilia, Ottavina, Maria). Attualmente ha due figli, quattro nipoti e due bisnipoti.

Si è sposata con Quinto Paroli nel 1946. Quinto era un poeta maggerino che componeva e cantava in ottave. Molto conosciuto in tutta la Maremma, faceva parte della squadra della squadra dei Palazzi. Paolina ha cresciuto la famiglia in un podere adiacente Follonica.

Lavorava in campagna e ha fatto le pulizie alla piscina comunale di Follonica. Ha lavorato anche alla mensa della scuola dei Palazzi.

Si è trasferita in città ormai vedova a 71 anni. Tutt’ora vive nel suo appartamentino accudita dal figlio e dai suoi nipoti.

Ai festeggiamenti hanno partecipato, oltre agli amici e ai parenti, anche l’assessore Giorgio Poggetti che si è congratulato per il traguardo raggiunto tra l’emozione della festeggiata e del figlio commosso.