GROSSETO – Una giornata speciale per l’ISIS Fossombroni di Formia, impegnato in una visita formativa al Centro CONI nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione dello sport e dell’educazione motoria.

Un’esperienza intensa e partecipata che ha offerto agli studenti la possibilità non solo di praticare attività sportive di qualità, ma anche di comprenderne a fondo i valori, le metodologie e l’importanza pedagogica.

Le attività si sono svolte in due turni: un primo gruppo nei giorni 27 e 28 novembre, e un secondo gruppo nei giorni 3 e 4 dicembre.

Entrambi i gruppi hanno preso parte a dimostrazioni sportive, laboratori tecnici e momenti di confronto con gli istruttori CONI, vivendo appieno le proposte formative del Centro.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa andare oltre le aule, trasformando il territorio in una palestra a cielo aperto e in un laboratorio di apprendimento attivo. Grazie alla collaborazione con il CONI, gli studenti hanno vissuto una mattinata ricca di approfondimenti e occasioni di crescita.

La visita ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di conoscere da vicino le strutture dedicate allo sport di base, di sperimentare diverse discipline e di comprendere come allenamento, educazione e benessere possano procedere insieme.

Un’esperienza bella, utile e perfettamente in linea con la missione dell’ISIS Fossombroni e dell’indirizzo tecnico a curvatura sportiva: insegnare lo sport praticandolo, osservandolo, spiegandolo e soprattutto vivendo gli spazi e le realtà del territorio.

La scuola conferma così il proprio ruolo di riferimento per la promozione di una cultura sportiva moderna, consapevole e partecipata, capace di unire teoria, esperienza e formazione personale.