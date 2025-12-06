SCARLINO – Nuova seduta del Consiglio comunale a Scarlino, in programma per martedì 9 dicembre 2025 alle ore 17.00, nella sala consiliare di piazza Garibaldi a Scarlino capoluogo.

L’assemblea affronterà la ratifica della delibera di giunta sulla variazione urgente al bilancio di previsione 2025-202 e l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei bandi relativi all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esprimersi sulla modifica della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, adeguata alle novità introdotte dalla legge regionale 61/2024 e condivisa con i Comuni dell’Ambito Maremma Nord.

La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.