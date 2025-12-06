Foto di repertorio

GROSSETO – Ritorno al successo per l’Atlante Grosseto, che ritrova i tre punti col secco 6-0 a spese della terzultima Montegrappa. Alla Bombonera l’undicesima giornata sorride ai biancorossi, che ritrovano verve e concretezza e non sbagliano quasi niente. Primo tempo segnato dal vantaggio del veterano Gianneschi, che rompe gli equilibri al 6′. La ripresa si apre col fulmineo 2-0 griffato Mesa Maldonado, cui segue al 13′ l’acuto di Augustin e, un minuto dopo, l’incredibile doppietta di Telesca, che batte due volte il portiere rivale in appena dieci secondi. Ciliegina sulla torta, al 18′, l’assolo di Vasile.

“Un Atlante che morde, corre, crea – si legge nella pagina Facebook del team grossetano – Una squadra che decide il ritmo e lo impone (…) un 6–0 che pesa, convincente e senza fronzoli. Intensità, fame, personalità: quando accendiamo il fuoco, si vede da ogni lato del campo. Questo è il nostro standard. Questo è l’Atlante”.

Il team di mister d’orso è adesso sesto ad un punto dalla zona playoff.