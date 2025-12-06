Foto di repertorio

GROSSETO – Quarta vittoria consecutiva per il Circolo Pattinatori Grosseto che espugna la pista di Breganze con un 10-5 arrivato al termine di cinquanta minuti comunque impegnativi. I ragazzi di Mariotti hanno dovuto fare i conti con un avversario con l’acqua alla gola, che ha lottato alla morte e ha creduto per lunghi tratti anche in una clamorosa rimonta.

Nel primo tempo il Circolo Pattinatori parte forte, portandosi sul 3-0, ma è stato avvicinato da un Breganze determinato a cominciare a muovere la classifica, in attesa degli annunciati innesti di gennaio. I biancorossi confermano però il loro ottimo momento e con un Vargas in vena allungano dopo essersi visti avvicinare a una sola lunghezza (3-4), per chiudere una scoppiettante prima frazione, con otto reti segnate e tre rigori, sul 3-5. Nella ripresa i padroni di casa rimangono in partita fino al 7-5, poi il Grosseto dilaga e brinda a un successo che vale il sesto posto in classifica, in compagnia del Lodi.

La gara al Pala Ferrarini, dopo qualche buona occasione capitata si accende al sesto minuto Pietro Agostini colpisce la traversa, ma nel ribaltamento di fronte il Cp trova la rete del vantaggio con Nicolas Barbieri che arriva da dietro e fa passare la palla sotto i gambali del portiere. Al 12′, dopo aver subito il pareggio su un tiro di Tommaso Volpe, che spara su Scarso, il Grosseto raddoppia con una bella azione in velocità conclusa da Barragan, che raccoglie uno splendido servizio dalla sinistra di Pablo Saavedra. Passano 25 secondi e arriva il 3-0, firmato da Joaquin Vargas, che mette alla destra di Giuseppe Tagliapietra un rigore concesso per un fallo su Barragan.

Al 17′ Pietro Agostini accorcia con un bel tiro dalla distanza di Pietro Agostini, ma Vargas riporta a tre le lunghezze di vantaggio al 20′ raccogliendo il suggerimento di Schiavo. Breganze, che a 6’51 perde per 2′ Pietro Agostini per l’ingenuità di entrare in pista a battere una punizione, prima che uscisse il compagno, si avvicina, nel giro di 14 secondi, con Costenaro smarcato da Tommaso Volpe e con l’ex Cairo che si gira e batte Scarso. Vargas riporta la tranquillità in casa biancorossa, segnando il secondo rigore di serata, stavolta a destra.

Al 3′ della ripresa, con uno slalom in area di Sillero, il Circolo Pattinatori vola ancora sul +3, 3-6, ma l’ispirato Pietro Agostini trova lo spiraglio giusto per superare Scarso. Al 9′ nuovo allungo del Cp con Saavedra, che tocca quel che basta il tiro da centrocampo di Barbieri e metterlo nel sacco. Con un micidiale contropiede i veneti segnano il quinto gol con Cairo su assist di Pietro Agostini. La Scarso ferma l’incursione di Costenaro, mentre Tagliapietra dice di no al tentativo di Paghi, che nel primo tempo ha colpito anche un palo. Il Grosseto controlla molto bene e a 7’34 dalla fine porta a otto le sue reti con una punizione di Vargas, che mette dentro dopo una serie di finte. Negli ultimi trenta secondi di gioco arrivano le ultime due reti di un Grosseto ormai padrone del campo. A segnare sono Saavedra e Sillero, che chiudono così la loro serata con una doppietta.

Breganze-Circolo Pattinatori Grosseto 5-10

BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, Todeschini; Battaglin, Pietro Agostini, Jacopo Volpe, Nicola Agostini, Antonio Tagliapietra, Cairo, Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Costenaro. All. Gabriele Thiella.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Vincenzo Marinelli, Francesco De Palma

RETI: nel p.t. 5’59 Barbieri, 10’51 Barragan, 12’16 Vargas (rig.), 16’05 Pietro Agostini, 19’37 Vargas, 20’35 Tommaso Volpe, 20’49 Cairo, 23’44 Vargas (rig.); nel s.t. 2’57 Sillero, 4’27 Pietro Agostini, 8’09 Saavedra, 9’44 Cairo, 17’24 Vargas (p.p.), 24’27 Saavedra, 24’51 Sillero.

NOTE: espulsione temporanea Pietro Agostini.