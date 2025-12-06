FOLONICA – Incidente pochi minuti fa sulla Vecchia Aurelia poco prima della rotatoria di Rondelli, di fronte alla zona artigianale di Follonica (foto Giorgio Paggetti).

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, adangiandosi su un fianco nella fossetta a lato della carreggiata.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo, il conducente dell’auto. L’uomo è stato soccorso e sarà trasferito con Pegaso in ospedale.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico che ha subito rallentamenti la Polizia Municipale di Follonica.

Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto.