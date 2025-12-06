Foto di repertorio

ORBETELLO – Inizia il gran finale del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Lunedì 8 dicembre, come da tradizione legata alla festività dell’Immacolata Concezione, va in scena la Maratonina di Natale di Orbetello, terzultima prova del calendario 2025. Giunta alla 15esima edizione, la manifestazione organizzata dal Reale Stato dei Presidi conferma il suo fascino. Il via è fissato per le 10 da piazza Leopardi a Orbetello, con un tracciato veloce che negli anni ha regalato tempi di assoluto rilievo e spesso ha contribuito a indirizzare in modo decisivo le classifiche del circuito Uisp.

I record del percorso sono firmati da due nomi di grande peso nel panorama podistico maremmano: tra gli uomini resiste il 31’39” di Jacopo Boscarini, stabilito nel 2016, mentre tra le donne il riferimento cronometrico è il 36’00” di Judith Varga, datato 2010. Proprio Boscarini è anche l’atleta più vincente nella storia della Maratonina di Natale con sei successi, seguito da Katarzyna Stankiewicz, regina al femminile con cinque vittorie. Dominio netto anche a livello di squadra: la Team Marathon Bike guida l’albo d’oro societario con 10 affermazioni, a conferma di un feeling speciale con le strade di Orbetello.

L’albo d’oro della corsa racconta un quindicennio di grande atletica popolare in Maremma. Dal doppio sigillo di Stefano Musardo (2009, 2011) alle affermazioni di Joachim Nshimirimana (2012) e Christian Fois (2013), passando per il nome di Luca Tassarotti (2014), la gara ha sempre rappresentato un palcoscenico prestigioso per gli specialisti delle prove su strada. Dal 2016 in poi la scena maschile è stata spesso marchiata a fuoco da Jacopo Boscarini, vincitore nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, prima dell’irruzione nell’albo d’oro di Samuele Scifo nell’edizione 2024.

Tra le donne, la corsa ha visto alternarsi protagoniste di grande livello: da Nicoletta Ferretti (2009) e Micaela Brusa (2011) fino alle vittorie di Angela Carpino (2015, 2016), Antonella Ottobrino (2018), Isabella Papa (2019 e 2021) e Lucrezia Adamo (2022). A spiccare, però, è soprattutto la straordinaria continuità di Katarzyna Stankiewicz, capace di imporsi nel 2012, 2013, 2014, 2017 e di tornare sul gradino più alto del podio nel 2024, a distanza di oltre un decennio dal primo successo.