BAGNO DI GAVORRANO – Trasferta umbra per il Follonica Gavorrano, che approderà sul campo dell’Orvietana domenica alle 14,30 dopo il pareggio interno per 1-1 contro lo Sporting Club Trestina con l’obiettivo di tornare alla vittoria contro una pari-classifica.

Entrambe le squadre si trovano infatti a quota 15 punti, con lo stesso numero di vittorie (quattro), di pareggi (tre) e di sconfitte (sette). La differenza reti invece sorride all’Orvietana, che si presenta con 18 gol segnati e 17 subiti, mentre il Follonica Gavorrano fino a questo momento ha realizzato 15 reti e ne ha subite 20.

“Dobbiamo guardare solo a noi stessi – ha spiegato Brando –. Vogliamo essere dominanti su tutti i campi, questo è il nostro spirito ed è ciò che ci deve accompagnare da qui alla fine. Non abbiamo la presunzione di pensare che saremo dominanti per 98 minuti per le restanti gare da qui alla fine, ma dovremo avere voglia di farlo e essere sul pezzo con la testa e con le gambe. Mi auguro che questo spirito possa produrre anche dei risultati”.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni, il match del girone di andata dello scorso anno è terminato con la vittoria esterna del Follonica Gavorrano per 0-1, con il gol di Tatti realizzato al 27′ della prima frazione. Al ritorno invece debacle interna per i biancorossoblù, sconfitti per 1-4 con l’unico gol minerario firmato da Arrighini.

Gli scontri diretti della stagione 2023/24 hanno visto una prevalenza dei biancorossoblù: all’andata il pareggio a reti bianche di Orvieto alla terza del girone di andata, anche se la gara aveva riservato diverse emozioni, con un rigore parato da Filippis a Greco al 10′ della ripresa. Nel ritorno invece il successo al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano, con i gol minerari segnati da Pino e Regoli.

Per quanto riguarda invece la stagione precedente, l’esordio in Coppa Italia 2022/23 era stato fatale per i campioni dell’annata 2021/22, con l’Orvietana corsara per 2-3. Meglio invece il match casalingo di campionato, dove i biancorossoblù erano riusciti a vincere per 4-1. La sfida in terra umbra era terminata con un pareggio, con Marcheggiani che era riuscito a replicare nella ripresa allo svantaggio subito nella prima frazione di gioco.

L’unico ex di giornata sarà William Mauro, che ha vestito la casacca del Follonica Gavorrano da dicembre 2023 a settembre 2024.