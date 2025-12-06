Foto di repertorio

GROSSETO – Quindicesima di campionato e una rivale della zona playoff per il Grifone, che incrocerà i tacchetti con la quarta Prato (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Si è creato un clima strano – ha detto mister Indiani alla conferenza prepartita – in cui sembra siano loro primi a dieci punti di vantaggio. Come organico non c’è ombra di dubbio, a livello dei singoli e quantità sono come noi, forse la seconda dopo di noi se ci vogliamo considerare proprio primi. Loro non sono partiti come noi ma con un ritardo e il discorso dei pochi punti furi casa molto dipende da quello: le prime due trasferte le hanno perse entrambe. Ma dobbiamo fregarcene altamente e andare in campo a fare la nostra partita, in tal caso avremmo messo un tassello straordinariamente importante. Vediamo, se ci metteranno in difficoltà come ha fatto il Siena ci adatteremo”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli, Sartorelli e Tognetti.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 15esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Siena (Patti, Palermo)

Fulgens Foligno-San Donato Tavarnelle (Pasquetto, Crema)

Orvietana-Follonica Gavorrano (Rashed, Imola)

Camaiore-Terranuova Traiana (Cisternini, Seregno)

Scandicci-Cannara (Borello, Nichelino)

Seravezza Pozzi-Ghiviborgo (Barbatelli, Macerata)

Sporting Trestina-Sansepolcro (Sciolti, Lecce)

Tau Altopascio-Poggibonsi (Elia, Ostia Lido)

Grosseto-Prato (Faye, Brescia)

La classifica

Grosseto 35 punti; Tau Altopascio, Seravezza 30; Prato 25; Foligno 24; Ghiviborgo, San Donato Tavarnelle 23; Siena 22; Terranuova Traiana 19; Sporting Trestina 17; Orvietana, Scandicci, Follonica Gavorrano 15; Aquila Montevarchi 14; Camaiore 12; Sansepolcro, Cannara 11; Poggibonsi 3.