GROSSETO – Roberto Basile vince per il secondo anno consecutivo il “Corri in Provincia Uisp”, circuito di ciclismo e podismo targato Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. La manifestazione, ideata dal presidente Maurizio Ciolfi, unisce i risultati ottenuti nelle gare ciclistiche amatoriali Uisp corse in Maremma durante l’anno a quelli delle tappe del circuito podistico “Corri nella Maremma”.

“Sono onorato di ricevere questo premio – ha dichiarato Basile, premiato nella﻿ Sala del Consiglio dal presidente della Provincia, Francesco Limatola – È stato un anno fantastico e divertente con le manifestazioni del Marathon Bike, che si sono sempre distinte per sicurezza, serietà e ottima organizzazione”. Basile ha vinto due gare ciclistiche e si è distinto anche nel podismo, come dimostra il terzo posto ottenuto nella Marcia Verde a Roccastrada. “In inverno tendo a dedicarmi di più al podismo – ha raccontato – ma mi sento principalmente un ciclista. Per quanto riguarda il 2026, fino a maggio mi concentrerò sul podismo, poiché ho in programma di correre la 100 km del Passatore”.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Provincia, Francesco Limatola. “Una manifestazione che unisce podismo e ciclismo e che soprattutto promuove lo sport in tutta la Maremma – ha ricordato – Voglio fare i complimenti a Roberto, che ha vinto questo importante circuito che attraversa tutta la provincia, da Capalbio fino a Pitigliano, passando per Roccastrada e Gavorrano. Un ringraziamento speciale anche alla Uisp per questo importante circuito, che unisce valorizzazione dei borghi, inclusione, promozione del territorio e sport, che è davvero un linguaggio universale in grado di promuovere stili di vita sani. Attraverso un circuito come Corri nella Provincia, si riesce anche a valorizzare il nostro territorio. Uisp e Marathon Bike portano lo sport in tutta la provincia di Grosseto e il nostro ente, per quanto riguarda le proprie competenze, promuove e patrocina gli eventi, sostenendo gli organizzatori. Siamo vicini a tutte le associazioni che considerano lo sport uno strumento di benessere, socialità e valorizzazione del territorio”.

I vincitori nelle varie categorie di Corri in Provincia sono Marco Diamanti (Es), Roberto Basile (M1), Francesco Bacci (M2), Vincenzo Borzi (M3), Michele Massa (M4), Fabrizio Mariottini (M5) Stefano Ferruzzi (M6), Loriano Giannini (M7), Fabio Alberi (M8), Marianna Paci (Donne). A rappresentare la Uisp insieme a Maurizio Ciolfi c’era Elena Rossi, coordinatrice del ciclismo. “La premiazione del Corri in Provincia conclude un’annata molto importante, caratterizzata da numerose manifestazioni – ha spiegato – Questo circuito dà prestigio al nostro territorio, poiché le gare sono state davvero tante, sia di podismo che di ciclismo. Ringraziamo la Provincia per averci accolto con questa premiazione”.

“L’anno 2025 sta per concludersi – ha concluso Rossi – ma praticamente non si smette mai di correre con la Uisp, perché il circuito Corri nella Maremma nel podismo deve ancora disputare le ultime gare della stagione, mentre il ciclismo sta per ripartire con il campionato d’inverno di mountain bike. La prima tappa si terrà il 21 dicembre, proseguiremo il 28 dicembre e successivamente ci uniremo a una challenger con il prestigioso circuito dei 10 Comuni”.