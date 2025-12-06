GROSSETO – L’assemblea dei soci del Circolo Pattinatori 1951 ha confermato il presidente Stefano Osti per il quadriennio 2025-2029. Per lo stimato dirigente grossetano sarà il terzo mandato nel quale sarà affiancato anche da alcuni volti nuovi per l’hockey cittadino, come l’avvocato Stefano Antonelli e l’imprenditore Stefano Sensi.

“Negli ultimi quattro anni – ha ricordato Stefano Osti nella sua relazione di fine mandato – siamo riusciti a portare il Circolo Pattinatori ai vertici nazionali, disputando la Champions League e l’Europa Cup e centrando per quattro stagioni di fila le Final Eight di Coppa Italia di A1 e vincendo quella Under 11. Per il prossimo quadriennio il nostro obiettivo dovrà essere quello di portare alcuni giocatori del nostro vivaio, che sta crescendo numericamente tecnicamente, in prima squadra”.

Questo è il nuovo consiglio del C.P. Grosseto: presidente Stefano Osti; vicepresidenti Stefano Sensi, Marco Guerrieri; consiglieri Tommaso Marinoni (responsabile del settore giovanile), Giovanni Baldi, Stefano Antonelli, Edoardo Laiolo, Giauro Vincenti.