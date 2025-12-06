GROSSETO – La Delegazione Provinciale FIGC di Grosseto annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato allo sviluppo dell’attività di base nel settore del calcio a 3, realizzato in collaborazione con l’Atlante Calcio a 5. L’iniziativa è rivolta in particolare alle categorie dei più piccoli e punta a promuovere attività specifiche e mini-partite 3 contro 3, con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento motorio, tecnico e relazionale dei giovani atleti.

Alla riunione di definizione del progetto hanno partecipato Antonio Papà, Presidente FIGC Grosseto, Jacopo Tonelli, dirigente della Delegazione, Amedeo Gabbrielli, delegato provinciale FIGC per il Calcio a 5 e Stefano Bellacchi, responsabile dell’attività di base FIGC Grosseto.

Nel corso dell’incontro è stato delineato un percorso tecnico-formativo condiviso, volto alla crescita e alla valorizzazione dell’attività di base su scala provinciale.

Per garantire continuità allo svolgimento delle attività anche nel periodo invernale, è stato inoltre stabilito che, nei mesi di dicembre e gennaio, le società sportive potranno utilizzare il palazzetto di Lago di Varano, struttura che assicura un ambiente idoneo e protetto dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il calendario delle attività presso il palazzetto di Lago di Varano:

Domenica 14 dicembre – dalle 14:00 alle 19:00

Domenica 21 dicembre – dalle 9:00 alle 15:00

Sabato 3 gennaio – dalle 9:00 alle 18:00

Domenica 4 gennaio – dalle 9:00 alle 13:00