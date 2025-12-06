ORBETELLO – Anche il biker Alex Innocenti fra i tedofori di di Milano Cortina 2026. Il paratleta orbetellano porterà la Fiamma Olimpica nella città di Siena, prendendo parte ufficialmente alla staffetta il giorno 10 dicembre. Per Alex, come per tutti i suoi colleghi atleti, essere stato scelto come tedoforo non rappresenta soltanto un riconoscimento sportivo, ma il valore di un percorso costruito su sfide, cadute e ripartenze, affrontate con determinazione e passione.

La Fiamma Olimpica è simbolo di inclusione, resilienza e futuro: un fuoco “sacro” che ogni atleta porta dentro di sé e che diventa messaggio universale di possibilità.

La frazione di staffetta avrà inizio indicativamente a Siena in Via Fiorentina 169, in un punto identificato dallo sticker numero 69, corrispondente allo slot assegnato; l’orario previsto è intorno alle 18:27, salvo variazioni organizzative. “Un gesto simbolico, ma per me dal significato enorme – ha commentato il biker lagunare – Essere parte di questo viaggio significa accendere una luce che va oltre lo sport”.