ORBETELLO – Celebrato nella chiesa parrocchiale di Neghelli il funerale di Antonio Mazzoli, volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento.

L’uomo è tragicamente e prematuramente scomparso in un incidente stradale avvenuto sulla statale Aurelia, nei pressi di Albinia, nella sera del 27 novembre.

“Nel momento del commiato, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari – dichiara il presidente della Cri Costa d’Argento Michele Casalini -. Siamo loro profondamente vicini, come già abbiamo avuto modo di esprimere di persona ai congiunti, nel ricordo di un amico e di una persona perbene, alla quale abbiamo sempre voluto bene”.