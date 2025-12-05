GROSSETO – Decima di campionato per il Circolo Pattinatori Grosseto, che domani sabato sera con inizio alle 20,45 ha la possibilità di migliorare la sua bella classifica. I ragazzi di Massimo Mariotti sono di scena sulla pista del fanalino di coda Breganze, un quintetto che non ha messo in tasca ancora nessun punto, nonostante abbia perso diversi incontri di stretta misura (foto d’archivio di Elisa Giacomi).

Pablo Saavedra e compagni si presentano in Veneto forti delle ultime tre vittorie, conquistate a spese di Novara, Forte dei Marmi e Follonica. Se si considerano i pareggi con Bassano e Lodi, sono addirittura cinque i risultati positivi ottenuti nelle ultime sei partite, che hanno consentito di portarsi a quota 14 punti. Un bottino davvero interessante a quattro turni dalla fine del girone d’andata. I grossetani, a questo punto, non nascondono la voglia di centrare per la quinta stagione consecutiva le Final Eight di Coppa Italia, ma servirebbe un ulteriore sforzo per evitare un duello impossibile contro Trissino e Bassano.

“Quella di Breganze – dice l’allenatore del Cp Massimo Mariotti – è una gara piena di insidie, uno scontro diretto, per aumentare il divario nei confronti delle squadre che come noi puntano a una salvezza tranquilla. In questo campionato, l’ho ripetuto più volte, non esistono partite facili e basta un minimo di deconcentrazione che arrivano brutte sorprese”.

Mister Mariotti cerca di tenere sulle corde i suoi ragazzi, cercando di evitare un appagamento derivante da una serie di belle prestazioni. Il Circolo Pattinatori sta facendo un bel campionato, perché tutti sono consapevoli di dover dare sempre il massimo per uscire dal campo con un risultato positivo. Un gruppo di professionisti che sta facendo del sacrificio, della coesione e della determinazione le sue armi migliori.

“Andiamo a Breganze – aggiunge il presidente Stefano Osti – per fare la nostra partita, senza sottovalutare l’avversario. Non dobbiamo mai pensare che i nostri avversari non hanno ancora collezionato punti, ma affrontarli con la cattiveria agonistica che ho apprezzato nella splendida serata contro il Follonica. La Coppa Italia? Possiamo centrare i quarti di finale, ma non dobbiamo abbassare la guardia e provare e salire almeno al sesto posto”.

Prima di sabato sera, Circolo Pattinatori e Breganze si sono affrontate in serie A1 già sedici volte: otto i successi maremmani, tre i pareggi e cinque le vittorie dei veneti. Nella passata stagione il Breganze ha militato in A2, nel 2023-2024, il Grosseto ha vinto entrambe le sfide, 5-3 al Pala Ferrarin e 4-2 sulla pista Mario Parri.

Mister Mariotti presenta oggi l’organico al completo. Questi i convocati: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. Nelle file del Breganze c’è l’attaccante spagnolo Gabriel Cairo, che lo scorso anno ha debuttato in Italia proprio con la maglia del Cp.