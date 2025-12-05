CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta da “mission impossible” per la Blue Factor in A1. Per la decima giornata il Castiglione di Massimo Bracali viaggia alla volta di Trissino per affrontare domenica, al pala Dante alle 18 con arbitri Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Eugenio Sala di Correggio, i campioni d’Italia in carica e del campionato. Una sfida sulla carta difficilissima contro il quintetto di Joao Pinto passato dalla pista alla panchina: i bianco blù veneti hanno un roster eccezionale, come dimostra il fatto che ancora tra campionato e Champions non ha mai perso. In estate sono stati confermati quasi tutti, dal portieri Bruno Sgaria al pratese Stefano Zampoli, e poi il bomber Giulio Cocco (17 gol, la sua presenza è da valutare per qualche acciacco) e Andrea Malagoli, senza dimenticare Davide Gavioli, i rumors di radio mercato lo danno addirittura in partenza per Barcellona la prossima stagione. E poi le bocche da fuoco come il portoghese Alvaro Morais “Alvarinho”, 15 reti, e lo spagnolo Mendez, 14 gol. Insomma uno “squadrone”. Tra l’altro mercoledì il Trissino ha recuperato e vinto, la gara della settima giornata a Giovinazzo, soffrendo e dimostrando tanto carattere. Gli ultimi precedenti nella massima serie risalgano alle stagioni 2007-2008 con due vittorie del Trissino, per 1-0 all’andata e 2-1 al Casa Mora; mentre nella stagione successiva un pareggio all’andata in Maremma per 2-2 e vittoria veneta per 4-2 al ritorno.
“Paradossalmente questa è una partita che possiamo giocare con la massima tranquillità – ha detto alla vigilia il tecnico del Castiglione Massimo Bracali – non abbiamo nulla da perdere contro una corazzata del genere, che ha in squadra dei veri fuoriclasse in tutti i reparti. Ai miei però ho chiesto la massima concentrazione e quella voglia di non mollare di un centimetro. Dobbiamo gustarci partite come queste e far vedere che nella categoria vogliamo rimanerci”.
In serie A2 ancora una sfida importante per la squadra di Federico Paghi: al Casa Mora, questo sabato alle 19, con arbitro Donato Mauro di Salerno, arriva il Roller Hockey Scandiano dell’ex Enrico Mariotti. Gli emiliani non hanno nascosto le velleità di puntare al vertice e non sarà semplice per i castiglionesi.
Trasferta a Sarzana questo sabato, per l’Under 15 La Scala Castiglione: l’obiettivo contro la squadra “b” dei liguri, alle 17, è continuare la marcia vincente.
Serie A1 – recupero 7a giornata 3 dicembre
Indeco Afp Giovinazzo Trissino 3-5
Serie A1 – 10a giornata 6/7 dicembre
Indeco Afp Giovinazzo Teamservicecar Hrc Monza
Bbc Centropadana Lodi Cgc Viareggio
Forte dei Marmi Tr Azzurra Novara
Innocenti Cos. Follonica Why Sport Valdagno
Breganze Cp Grosseto
Sarzana Ubroker Bassano
Trissino Blue Factor Castiglione 7/12
La classifica
Trissino 25 punti; Bassano 23; Hrc Monza 20; Cgc Viareggio, Valdagno 18; AW Lodi 16; Sarzana, Cp Grosseto 14; Follonica 11; 7 Forte dei Marmi 7; Castiglione 6; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 3; Breganze 0
Serie A1 – 11a giornata 12/13/14 dicembre
Teamservicecar Hrc Monza Cgc Viareggio
Cp Grosseto Sarzana
Forte dei Marmi Bbc Centropadana Lodi
Tr Azzurra Novara Innocenti Cos. Follonica
Why Sport Valdagno Breganze
Ubroker Bassano Trissino
Blue Factor Castiglione Indeco Afp Giovinazzo
Serie A2 – girone B – 2a giornata 6/7 dicembre
Blue Factor Castiglione Rh Scandiano
Rotellistica Camaiore Nova Medicea Viareggio
Sarzana Iren Follonica
Forte dei Marmi Newco Roller Matera 17/1
Spv Viareggio Mgm Remaplast Eboli
La classifica
Roller Matera (2) 6 punti; Rh Scandiano, Pumas Viareggio, Forte dei Marmi (2), Rotellistica Camaiore 3; Cresh Eboli, Castiglione, Spv Viareggio, Follonica, Sarzana 0
Serie A2 – girone B – 3a giornata 13/14 dicembre
Newco Roller Matera Spv Viareggio
Mgm Remaplast Eboli Rh Scandiano
Nova Medicea Viareggio Sarzana
Rotellistica Camaiore Blue Factor Castiglione
Iren Follonica Forte dei Marmi
Under 15 zona 4 – 9a giornata 6 dicembre
Cp Grosseto A Rotellistica Camaiore
Bluoptik Follonica Forte dei Marmi
Cgc Viareggio Sarzana A
Sarzana B La Scala Castiglione
Startit Prato Spv Viareggio
Siena Cp Grosseto B
La classifica
Castiglione 24 punti; Cgc Viareggio 22; Sarzana A (7) 18; Cp Grosseto A, Follonica 16; Sarzana B 12; R.ca Camaiore (7) 11; Spv Viareggio 5; Forte dei Marmi (7) 4; Prato (7) 3; Siena 2; Cp Grosseto B 0
Under 15 zona 4 – 10a giornata 20 dicembre
Cp Grosseto B Sarzana B
Bluoptik Follonica Spv Viareggio
La Scala Castiglione Forte dei Marmi
Rotellistica Camaiore Startit Prato
Sarzana A Cp Grosseto B
Cgc Viareggio Siena