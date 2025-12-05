CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta da “mission impossible” per la Blue Factor in A1. Per la decima giornata il Castiglione di Massimo Bracali viaggia alla volta di Trissino per affrontare domenica, al pala Dante alle 18 con arbitri Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Eugenio Sala di Correggio, i campioni d’Italia in carica e del campionato. Una sfida sulla carta difficilissima contro il quintetto di Joao Pinto passato dalla pista alla panchina: i bianco blù veneti hanno un roster eccezionale, come dimostra il fatto che ancora tra campionato e Champions non ha mai perso. In estate sono stati confermati quasi tutti, dal portieri Bruno Sgaria al pratese Stefano Zampoli, e poi il bomber Giulio Cocco (17 gol, la sua presenza è da valutare per qualche acciacco) e Andrea Malagoli, senza dimenticare Davide Gavioli, i rumors di radio mercato lo danno addirittura in partenza per Barcellona la prossima stagione. E poi le bocche da fuoco come il portoghese Alvaro Morais “Alvarinho”, 15 reti, e lo spagnolo Mendez, 14 gol. Insomma uno “squadrone”. Tra l’altro mercoledì il Trissino ha recuperato e vinto, la gara della settima giornata a Giovinazzo, soffrendo e dimostrando tanto carattere. Gli ultimi precedenti nella massima serie risalgano alle stagioni 2007-2008 con due vittorie del Trissino, per 1-0 all’andata e 2-1 al Casa Mora; mentre nella stagione successiva un pareggio all’andata in Maremma per 2-2 e vittoria veneta per 4-2 al ritorno.

“Paradossalmente questa è una partita che possiamo giocare con la massima tranquillità – ha detto alla vigilia il tecnico del Castiglione Massimo Bracali – non abbiamo nulla da perdere contro una corazzata del genere, che ha in squadra dei veri fuoriclasse in tutti i reparti. Ai miei però ho chiesto la massima concentrazione e quella voglia di non mollare di un centimetro. Dobbiamo gustarci partite come queste e far vedere che nella categoria vogliamo rimanerci”.

In serie A2 ancora una sfida importante per la squadra di Federico Paghi: al Casa Mora, questo sabato alle 19, con arbitro Donato Mauro di Salerno, arriva il Roller Hockey Scandiano dell’ex Enrico Mariotti. Gli emiliani non hanno nascosto le velleità di puntare al vertice e non sarà semplice per i castiglionesi.

Trasferta a Sarzana questo sabato, per l’Under 15 La Scala Castiglione: l’obiettivo contro la squadra “b” dei liguri, alle 17, è continuare la marcia vincente.

Serie A1 – recupero 7a giornata 3 dicembre

Indeco Afp Giovinazzo Trissino 3-5

Serie A1 – 10a giornata 6/7 dicembre

Indeco Afp Giovinazzo Teamservicecar Hrc Monza

Bbc Centropadana Lodi Cgc Viareggio

Forte dei Marmi Tr Azzurra Novara

Innocenti Cos. Follonica Why Sport Valdagno

Breganze Cp Grosseto

Sarzana Ubroker Bassano

Trissino Blue Factor Castiglione 7/12

La classifica

Trissino 25 punti; Bassano 23; Hrc Monza 20; Cgc Viareggio, Valdagno 18; AW Lodi 16; Sarzana, Cp Grosseto 14; Follonica 11; 7 Forte dei Marmi 7; Castiglione 6; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 3; Breganze 0

Serie A1 – 11a giornata 12/13/14 dicembre

Teamservicecar Hrc Monza Cgc Viareggio

Cp Grosseto Sarzana

Forte dei Marmi Bbc Centropadana Lodi

Tr Azzurra Novara Innocenti Cos. Follonica

Why Sport Valdagno Breganze

Ubroker Bassano Trissino

Blue Factor Castiglione Indeco Afp Giovinazzo

Serie A2 – girone B – 2a giornata 6/7 dicembre

Blue Factor Castiglione Rh Scandiano

Rotellistica Camaiore Nova Medicea Viareggio

Sarzana Iren Follonica

Forte dei Marmi Newco Roller Matera 17/1

Spv Viareggio Mgm Remaplast Eboli

La classifica

Roller Matera (2) 6 punti; Rh Scandiano, Pumas Viareggio, Forte dei Marmi (2), Rotellistica Camaiore 3; Cresh Eboli, Castiglione, Spv Viareggio, Follonica, Sarzana 0

Serie A2 – girone B – 3a giornata 13/14 dicembre

Newco Roller Matera Spv Viareggio

Mgm Remaplast Eboli Rh Scandiano

Nova Medicea Viareggio Sarzana

Rotellistica Camaiore Blue Factor Castiglione

Iren Follonica Forte dei Marmi

Under 15 zona 4 – 9a giornata 6 dicembre

Cp Grosseto A Rotellistica Camaiore

Bluoptik Follonica Forte dei Marmi

Cgc Viareggio Sarzana A

Sarzana B La Scala Castiglione

Startit Prato Spv Viareggio

Siena Cp Grosseto B

La classifica

Castiglione 24 punti; Cgc Viareggio 22; Sarzana A (7) 18; Cp Grosseto A, Follonica 16; Sarzana B 12; R.ca Camaiore (7) 11; Spv Viareggio 5; Forte dei Marmi (7) 4; Prato (7) 3; Siena 2; Cp Grosseto B 0

Under 15 zona 4 – 10a giornata 20 dicembre

Cp Grosseto B Sarzana B

Bluoptik Follonica Spv Viareggio

La Scala Castiglione Forte dei Marmi

Rotellistica Camaiore Startit Prato

Sarzana A Cp Grosseto B

Cgc Viareggio Siena