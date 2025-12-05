GAVORRANO – Prosegue il percorso “La Provincia in Comune”, il ciclo di incontri dedicato al confronto diretto con le amministrazioni del territorio che ha fatto tappa a Gavorrano.

“Ringraziamo la Provincia per l’attenzione riservata – commenta Stefania Ulivieri, sindaca di Gavorrano -. È stato un incontro proficuo, anche grazie al contributo apportato al dibattito dai gruppi consiliari. Il ruolo di coordinamento e supporto che la Provincia sta assumendo sui servizi tecnico-amministrativi per i Comuni di piccole e medie dimensioni come il nostro è di importanza fondamentale per affrontare le progettazioni più complesse”.

Durante l’incontro è stato affrontato il tema della viabilità e dei servizi che la Provincia di Grosseto mette a disposizione delle amministrazioni comunali in settori cruciali: dalla Stazione unica appaltante (Sua), che garantisce assistenza tecnica e giuridica ai Comuni sugli appalti, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), che semplifica i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni; dal supporto organizzativo agli studenti disabili alla programmazione della rete scolastica; dalla formazione professionale fino alle progettazioni per i fondi comunitari.

Il presidente Francesco Limatola ha evidenziato come il progetto “La Provincia in Comune” rappresenti “un’occasione di ascolto e collaborazione concreta: un metodo di lavoro che intende rafforzare il rapporto tra Provincia e Comuni, rendendo più efficiente l’azione amministrativa e più coesa la comunità territoriale”.